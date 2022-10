Prezydent Macedonii Północnej z wizytą w Warszawie. „Odbyliśmy szczerą i treściwą rozmowę”

W poniedziałek przed południem prezydent Andrzej Duda powitał prezydenta Macedonii Północnej Stewo Pendarowskiego w czasie uroczystości na dziedzińcu Belwederu. Następnie przywódcy odbyli rozmowę „w cztery oczy” i wzięli udział w spotkaniu plenarnym delegacji. Po obradach Duda i Pendarowski wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Andrzej Duda: Dokładnie tak samo rozumiemy zagrożenie ze strony rosyjskiej

Andrzej Duda poinformował, że głównym tematem rozmowy była wojna w Ukrainie. – Polska i Macedonia Północna prezentują mocną postawę wobec rosyjskiej agresji – powiedział polski prezydent w czasie spotkania z mediami. – Dokładnie tak samo rozumiemy zagrożenie, które istnieje ze strony rosyjskiej – podkreślił. Prezydent relacjonował, że przekazał gościowi, jak wygląda pomoc, którą Polska udziela ukraińskich uchodźcom. Poinformował też, że rozmowa dotyczyła prognoz rozwoju konfliktu, sytuacji na Białorusi i „niebezpieczeństwach, które Rosja tworzyw naszej części Europy”. „Drugim, wielkim tematem” spotkania był kryzys energetyczny. – Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo – podsumował Andrzej Duda.

– Polska wspiera dążenia akcesyjne Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, ze trudne momenty, kryzysowe, na drodze do akcesji mijają, że przeszkody, które były na tej drodze, udaje się pokonać – wskazał. – Wierzę w to, że tak jak jesteśmy członkami NATO, to niedługo wspólnie będziemy członkami UE – dodał.

Andrzej Duda zaznaczył, że cieszy się z wizyty swojego macedońskiego odpowiednika w Warszawie, bo to pokazuje, że relacje między krajami są „dynamiczne”.

Prezydent Macedonii: Odbyliśmy szczerą i treściwą rozmowę

Z kolei prezydent Macedonii podkreślał, że ma „wielki zaszczyt już po raz drugi przebywać z oficjalną wizytą w zaprzyjaźnionej Polsce”. – Intensywny dialog polityczny w ostatnich latach najlepiej świadczy o naszej przyjaźni, partnerstwie, a także wzajemnym szacunku i zrozumieniu – powiedział Stewo Pendarowski. – Odbyliśmy szczerą i treściwą rozmowę – ocenił. Prezydent Macedonii zapewniał też, że jego kraj popiera stanowisko NATO w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainie i zapewniał o poparciu dla sankcji.

„Prezydent Duda był wyjątkowo zaangażowany w przebieg rozmów”

W czasie konferencji Pendarowski był pytany o to, na jakim etapie są obecnie negocjacje dotyczące akcesji Macedonii Północnej do Unii Europejskiej, oraz jaka była rola Polski na wcześniejszym etapie, kiedy Bułgaria zgłaszała weto, i jaki był wkład naszego kraju w osiągnięcie bułgarsko-macedońskiego porozumienia w lipcu tego roku. – Po długich 17 latach wreszcie odblokowaliśmy te rozmowy. Jesteśmy w trakcie zaawansowanej fazy.(...) Prezydent Duda był wyjątkowo zaangażowany w przebieg rozmów z prezydentem Bułgarii. Niewielu europejskich liderów interesowało się tą kwestią. (...) Wykonaliśmy wszystkie warunki, żebyśmy byli członkami NATO i UE – odpowiedział.

Prezydent Macedonii wskazywał też na problemy, które są wciąż do rozwiązania w regionie. – Nie możemy rozmawiać o zintegrowanej Europie jeśli Bałkany będą na jej marginesie. Mam nadzieję, że to będzie początek procesu, który nie będzie trwał długo. A jeżeli będzie trwał przez lata i dekady to wiem, że mamy w UE przyjaciół – stwierdził.

Wizyta prezydenta Macedonii w Warszawie

W komunikacie zapowiadającym wizytę Kancelaria Prezydenta poinformowała, że rozmowy prezydentów będą dotyczyć współpracy w ramach NATO, aspiracji europejskich Macedonii Północnej oraz sytuacji międzynarodowej, w tym wojny w Ukrainie i próby destabilizacji sytuacji na Bałkanach. W planie wizyty jest też m.in. spotkanie głów obu państw z inwestorami z obu krajów.

