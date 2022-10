Na konferencji padło pytanie o rozmowę z prezydentem Iranu. Zdawkowa odpowiedź Andrzeja Dudy

W środę 19 października Andrzej Duda odbył rozmowę z telefoniczną z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim. Na oficjalnej stronie prezydenta podkreślono, że „przywódcy poruszyli kwestie dwustronne oraz rozmawiali na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej”.

Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Iranu

Do rozmowy krytycznie odniósł się między innymi europoseł PO i były szef MSZ Radosław Sikorski. „Że co?! Gdy irańskie drony niszczą Ukrainę, gdy przez Iran przewala się fala represji, Andrzej Duda dzwoni do rzeźnika z Teheranu, mordercy tysięcy dysydentów i komplementuje pokojową politykę terrorystycznego reżimu mułłów? Czy prezydent nam zwariował?” – pytał na Twitterze polityk PO.

W odpowiedzi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował, że telefon Dudy do irańskiego odpowiednika był następstwem rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i dotyczył ze strony Polski „wyłącznie doniesień o sprzedaży kolejnych partii uzbrojenia dla Rosji”. Jednocześnie strona ukraińska wyraziła „wdzięczność” Dudzie za pomoc w komunikacji z Teheranem.

Prezydent: Podejmujemy różne działania

O rozmowę z prezydentem Iranu i kontrowersje wokół niej Andrzej Duda został zapytany też w poniedziałek na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Macedonii Północnej.

– Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Polska wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę pomaga Ukrainie właściwie na wszelkie możliwe sposoby. Wysyłamy na Ukrainę pomoc humanitarną, wysyłamy na Ukrainę pomoc militarną, pomagamy uchodźcom ukraińskim, którzy przebywają do naszego kraju. Jesteśmy też w stałym kontakcie z władzami ukraińskimi. Ja jestem w stałym kontakcie bezpośrednim, telefonicznym z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W tym kontekście także i rozmawiałem z panem prezydentem Iranu w zeszłym tygodniu – wskazał Andrzej Duda. Prezydent podkreślał, że „Polska ma relacje dyplomatyczne z od XV wieku”. – Są to jedne ze starszych relacji dyplomatycznych. Rozmowa się odbyła. Cieszę się z tego, że jesteśmy w Iranie przyjmowani z szacunkiem. Tyle mogę w tej kwestii skomentować - oświadczył.

Prezydent podkreślał też, że „robimy dzisiaj wszystko, żeby zatrzymać rosyjską napaść na Ukrainę i żeby Ukraińcy jak najmniej ucierpieli”. – Podejmujemy różne działania w tym zakresie, szukając możliwości zabezpieczenia naszych sąsiadów w jak największym stopniu. Staramy się im po prostu pomagać – dodał.

Czytaj też:

Iran chce wykorzystać lukę. Coraz lepiej dogaduje się z RosjąCzytaj też:

Unia Europejska nałoży sankcje na Iran. To kara za dostarczanie Rosji wojskowych dronów