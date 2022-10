Radni KO chcieli odwołać ojca Andrzeja Dudy. Plany pokrzyżował im PiS

10 radnych Koalicji Obywatelskiej złożyło wniosek o odwołanie Jana Tadeusza Dudy, prywatnie ojca prezydenta Andrzeja Dudy, ze stanowiska przewodniczącego sejmiku małopolskiego. „Od dłuższego czasu z żalem obserwujemy niestosowne zachowanie pana Przewodniczącego podczas prowadzenia obrad Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego” – napisano we wniosku.

KO domagała się odwołania Jana Tadeusza Dudy

Powodem złożenia wniosku były wydarzenia z sesji pod koniec września. Doszło wówczas do awantury na między przewodniczącym a posłem KO Aleksandrem Miszalskim na tle poluzowania uchwały antysmogowej. Miszalski punktował wcześniejsze wypowiedzi Dudy dotyczące smogu i wytykał mu podważanie badań naukowców w tym temacie. – Jest pan bezczelny, chamski i demagogiczny – oświadczył przewodniczący sejmiku, nie pozwalając kontynuować posłowi. Następnie wyraźnie zirytowany przewodniczący odebrał głos parlamentarzyście.

Radni PO zarzucili Dudzie wielokrotne łamanie zasady panujących w sejmiku. – Niestosowne komentarze, przerywanie, osobiste komentarze, a także niedopuszczanie do głosowania nad wnioskami opozycji to tylko część przewinień przewodniczącego – wyliczał przez poniedziałkowymi obradami Jacek Krupa z PO.

Przewodniczący sejmiku zostaje na stanowisku

W czasie sesji Dudę bronił marszałek małopolski Witold Kozłowski, który jest też przewodniczącym klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku. Stwierdził, że nie doszło do „manipulowania dyskusją”, a określenia, których użył przewodniczący były „adekwatne do kontekstów sytuacyjnych na tej sali”. Kozłowski złożył też wniosek o odrzucenie projektu uchwały KO o odwołanie przewodniczącego, który został przyjęty większością głosów PiS. Radni opozycji zareagowali na to z oburzeniem.

„Jan Duda hańbi stanowisko przewodniczącego małopolskiego sejmiku, dlatego złożyliśmy wniosek o jego odwołanie. Widocznie Duda bał się wyniku głosowania, więc zamknął dyskusję i zarządził jawne głosowanie nad odrzuceniem wniosku. To kolejne naruszenie prawa przez Jana Dudę” – skomentował na Twitterze Miszalski. Z kolei radny sejmiku Krzysztof Nowak z PO zwrócił uwagę, że w sprawach personalnych nie można zamykać dyskusji.

