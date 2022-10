Szykuje się kolejny szturm na polską granicę? „Będziemy musieli wzmocnić nasze siły na tym odcinku”

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski został zapytany w „Sygnałach dnia” na antenie radiowej Jedynki, czy szykuje się kolejny szturm imigrantów na polską granicę, tym razem z rosyjskiego Kaliningradu. W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia, że Rosjanie sprowadzają tam uchodźców z Azji i Afryki i mogą chcieć wywołać kryzys podobny do tego, jaki miał miejsce na granicy polsko-białoruskiej w ubiegłym roku. Wirtualna Polska podała, że „port lotniczy Kaliningrad-Chrabrowo podpisał porozumienia o”otwartym niebie„ z tzw. zaprzyjaźnionymi krajami, czyli Turcją, Syrią i Białorusią”.

Granica z Kaliningradem zagrożona?

– Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Pokazaliśmy, że szturm z Białorusi nie przyniósł spodziewanych efektów, przynajmniej takich, jaki oczekiwali Putin i Łukaszenka. Będziemy musieli wzmocnić nasze siły na tym odcinku granicy i pewnie zastanawiać się nad wybudowaniem podobnych umocnień granicznych, jakie są w tej chwili na odcinku polsko-białoruskim – odparł Sobolewski. – Musimy zrobić wszystko, aby ta wojna hybrydowa z użyciem nielegalnych imigrantów nie udała się – dodał.

Według polityka PiS „to jest badanie naszej zdolności obronnej przez Łukaszenkę i Putina”. – Do tej pory to badanie wyszło dla nich na minus, dla nas na plus. I zrobimy wszystko, by tak zostało na stałe – zaznaczył Sobolewski.

Granica polsko-białoruska. „Pojawiają się tam większe grupy”

Poseł powiedział też, że spodziewane jest, że „na odcinku białoruskim też nie będzie spokoju”. – Już mamy też sygnały, że pojawiają się tam większe grupy – przekazał. – Wojna hybrydowa na granicy trwa i z tego trzeba zadawać sobie sprawę, bo jest to odprysk rosyjskiej agresji na Ukrainę. Każdy, kto zna rosyjską doktrynę, doskonale zdaje sobie sprawę, że Ukraina jest tylko etapem pośrednim – stwierdził Sobolewski.

Najnowszy komunikat Straży Granicznej

Straż Graniczna podała w najnowszym komunikacie, ze ostatniej doby 62 osoby próbowały nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Z tej grupy 11 osób podchodziło pod barierę, ale wycofało się na terytorium Białorusi. Zatrzymano między innymi dwóch obywateli Madagaskaru.

Z kolei dzień wcześniej do Polski próbowały przedrzeć się 72 osoby. 25 osób przekroczyło rzeki graniczne Świsłocz i Przewłoka, a dwie przedostały się na pontonie przez Kanał Augustowski.

