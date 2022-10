Solidarna Polska domaga się od Tuska usunięcia posła z klubu KO. „Nowy ślad w aferze”

Według „Super Expressu”, kontrolowana przez Marcina W., wspólnika Marka Falenty, spółka MM Group miała dokonać co najmniej dwóch wpłat na stowarzyszenie żony posła KO Grzegorza Napieralskiego. W 2018 r. Marcin W. złożył zeznania obciążające Napieralskiego. Poseł stwierdził w rozmowie z Interią, że „okazuje się, że w Polsce osoba skazana może kłamać i manipulować, a ludzie niewinni muszą się z tego tłumaczyć”. – Jak już mówiłem, zeznawałem w prokuraturze. Moje słowa uznano za wystarczające, a świadka (Marcina W. – red.) za niewiarygodne – powiedział. Dodał też, że stowarzyszenie Harfa Dzieciom „działa przy szkole” i „nie należy” do niego. – Nie wiem, kto i kiedy na nie wpłaca – powiedział.

Przelewy na fundację żony posła?

Na publikację „Super Expressu” zareagowali Jan Kanthak i Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. Współpracownicy Zbigniewa Ziobry zorganizowali w Sejmie konferencję prasową, podczas której wezwali Donalda Tuska do usunięcia Napieralskiego z klubu p[parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

– Dzisiaj „Super Express” donosi, że dodatkowym sposobem na rozliczenia mogą być przelewy. Ponieważ Marcin W. zeznał w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę, śledztwie wielowątkowym, że rozliczał się z jednym z posłów Grzegorzem Napieralskim. Tak wynika z zeznać Marcina W., że Grzegorz Napieralski miał zostać nagrodzony za to, że uciszył posłankę, która zajmowała się sprawami składów węglowych na czele których stał m.in. pan Marcin W., w zamian za to jedna z organizacji pozarządowych miała uzyskać korzyść majątkową co do której oczekiwał Grzegorz Napieralski. Dzisiaj nowy ślad w tej aferze polityków Platformy Obywatelskiej, który wskazuje „Super Express”, który podaje w dzisiejszej publikacji, że tego typu przelewy trafiły na konto organizacji pozarządowej wskazanej przez Grzegorza Napieralskiego – mówił Jan Kanthak.

Solidarna Polska apeluje do Tuska ws. Napieralskiego

Wiceminister aktywów państwowych stwierdził, że liczy na to, że „w Platformie Obywatelskiej doktryna Neumana kiedyś przestanie funkcjonować”. – Że jednak praworządność o której tak często mówią politycy Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, którzy cały czas z wszystkich sił, powołując się na tę rzekomą praworządność, próbuje zatrzymywać pieniądze dla polskich obywateli. Ta praworządność zaistnieje, zafunkcjonuje w szeregach jego własnej partii, w klubie parlamentarnym PO – powiedział.

– Dlatego jako Solidarna Polska w świetle tych doniesień dzisiejszych „Super Expressu” domagamy się, aby Donald Tusk podjął decyzję o wyrzuceniu z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Napieralskiego – oświadczył Kanthak.

Czytaj też:

Spór dziennikarki Polsatu i TVP o Tuska. Do akcji wkroczył unijny komisarzCzytaj też:

Zeznania Marcina W. i 600 tys. euro w siatce. Donald Tusk mówi o ataku na swoją rodzinę