Szykują się zmiany na SOR-ach. Ministerstwo chce rozładować długie kolejki

Zmianę sytuacji na SOR-ach zapowiedział w weekend Jarosław Kaczyński w czasie swojej wizyty w Przemyślu – Bywa, że człowiek ciężko chory, mający swoje lata przybywa na SOR z czterdziestostopniową gorączką, a później się okazuje, że to sepsa. Spędza na krześle – bo nawet nie ma go gdzie położyć – 17 godzin. To jest taki przykład, który ja osobiście znam – mówił prezes PiS i oświadczył, że „tak po prostu dalej być nie może”. – Musimy to zmienić, musimy znaleźć metodę, żeby to zostało zmienione – wskazał Kaczyński.

Zmiany na SOR-ze do połowy przyszłego roku

Następnie o zmianę sytuacji na SOR-ach był pytany w TVP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – Wprowadzamy w tej chwili to, żeby przy każdym SOR-ze była nocna i świąteczna pomoc lekarska. Czyli pacjent, który nie wymaga ostrego leczenia, „tu i teraz” na SOR-ze, będzie przekierowany w „drzwi obok” – zapowiedział wiceszef resortu.

Z kolei rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował we wtorek na antenie Polsat News, że taka zmiana ma zajść przy każdym SOR-ze i w każdym szpitalu do czerwca 2023 roku. Z danych Ministerstwa zdrowia wynika, że obecnie taki system działa przy ponad 200 z 243 szpitalnych oddziałów ratunkowych w całym kraju.

Kolejki mają się zmniejszyć

Zmiany mają pomóc w rozładowaniu kolejek. Według Andrusiewicza obecnie nawet do 80 proc. pacjentów, którzy trafiają na SOR, nie kwalifikuje się do wizyty. – Czas oczekiwania na przyjęcie na SOR-ze będzie dosyć długi, ponieważ nie wymaga pan natychmiastowej pomocy, ale może się pan udać gdzieś indziej, w tym samym szpitalu jest nocna i świąteczna opieka medyczna, tam pana przyjmą – wyjaśnił rzecznik.

Lekarze patrzą jednak na te zapowiedzi sceptycznie. Według nich problem się nie rozwiąże, a jednie kolejki przesuną się w inne miejsca. – Trzeba zwiększyć dostępność do opieki specjalistycznej, wtedy pacjenci będą w mniejszym stopniu próbować dostać się do specjalisty przez SOR – wskazał w rozmowie z Polsat News Łukasz Jankowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.

