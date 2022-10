Skazany samorządowiec prosi prezydenta o ułaskawienie. Chodzi o wybory kopertowe

W trakcie pandemii rządzący chcieli zorganizować wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej. Ostatecznie do nich nie doszło. Za ich organizację miała odpowiadać Poczta Polska, która nie miała uprawnień do przeprowadzenia takiej operacji. Zwracał na to uwagę m.in. NIK w raporcie na ten temat.

Mimo to niektórzy samorządowcy przekazywali poczcie dane wyborców. Sprawę monitoruje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która wysłała 206 zawiadomień do prokuratury dotyczących przekazywania tych informacji. Prawnicy sieci oskarżyli o przekroczenie uprawnień m.in. wójta gminy Wapno, Macieja Kędzierskiego. To jedyny samorządowiec, który został skazany za przekazanie Poczcie Polskiej spisu wyborców w 2020 roku.

W marcu sąd w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) orzekł, że wójt udostępnił dane osobowe wyborców Poczcie Polskiej, choć nie miał do tego podstawy prawnej.

Apelację wniosła Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu. Argumentowała, że nie można przyjąć „aby oskarżony w ogóle przewidywał możliwość popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa i się na to godził”. Sąd II instancji nie podzielił jej argumentacji i utrzymał w mocy orzeczenie wydane w I instancji. Radio ZET w środę poinformowało, że wójt prosi prezydent Andrzeja Dudę o ułaskawienie.

– Nie chciałem tego robić przez SN, a ustawa abolicyjna to dolewanie oliwy do ognia. Ułaskawienie przez prezydenta byłoby dla mnie ważne. Uważam, że prezydent Andrzej Duda nie jest osobą arbitralną i zachowuje przynajmniej pozory neutralności – powiedział Radiu ZET Maciej Kędzierski. Dodał, że żałuje przekazania spisu wyborców Poczcie. – Mogłem się zachować inaczej. Nie jestem członkiem PiS. Jestem apolityczny – tłumaczył.

Abolicja za wybory kopertowe. Projekt PiS w Sejmie

W czwartek 20 października do Sejmu wpłynął projekt „o legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku”. Projekt ustawy przewiduje abolicję dla wójtów, burmistrzów i prezydentów w podobnych sprawach dotyczących wyborów kopertowych. Czytamy w nim, że dotychczasowe wyroki skazujące w tych sprawach ulegną zatarciu, a trwające postępowania będą wstrzymane.

