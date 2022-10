CBOS zbadał poparcie dla rządu PiS. Przybywa niezadowolonych

Centrum Badań Opinii Społecznej regularnie sprawdza m.in. stosunek Polaków do rządu Mateusza Morawieckiego. W najnowszym sondażu 47 proc. badanych określiło się jako przeciwnicy gabinetu obecnego premiera. To wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Tym samym kontynuowany jest negatywny trend w tym zakresie po tym, jak przez sierpień przybyło przeciwników o 7 p.p.

Najnowszy sondaż CBOS. Rekordowo wysoka przewaga przeciwników nad zwolennikami gabinetu obecnego premiera

Obecnie 26 proc. ankietowanych uważa się za zwolenników rządu Morawieckiego, co stanowi spadek o 3 pkt proc. przez miesiąc. Podobnie było w sierpniu. To rekordowo wysoka przewaga przeciwników gabinetu premiera nad zwolennikami i „poprawienie” wyników sprzed miesiąca. Tak dużej różnicy nie odnotowano zarówno podczas pierwszej jak i drugiej kadencji Morawieckiego.

Liczba osób obojętnych się utrzymała. O jedno „oczko” do 4 proc. wzrosła liczba osób, które wybrały opcję „Trudno powiedzieć”. Badanie przeprowadzono w dniach od 3 do 13 października 2022 r. na próbie liczącej 1 041 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL, za pomocą procedury mixed-mode (CAPI, CATI i CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

Jak wyglądało nastawienie do rządu Mateusza Morawieckiego na przestrzeni miesięcy?

Nastawienie do gabinetu obecnego premiera nie zmienia się od połowy października 2020 r. To wówczas liczba przeciwników rządu Morawieckiego zaczęła dominować nad zwolennikami w stosunku 43 proc. do 33 proc. Dla porównania na początku tamtego miesiąca zwolenników było 38 proc., a przeciwników 34 proc. Z kolei w styczniu 2018 r., miesiąc po tym jak Morawiecki objął stanowisko premiera, jego rząd popierało 42 proc. respondentów, a przeciwników było 14 proc.

