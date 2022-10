Izba Lordów spiskuje przeciwko księciu Harry’emu i księciu Andrzejowi. Pałac Buckingham znalazł się pod presją

Choć jest mało prawdopodobne, by książę Harry albo książę Andrzej zasiedli na brytyjskim tronie, to jednak wciąż mogą zastępować króla w wykonywaniu jego oficjalnych obowiązków. Jednak jak donoszą brytyjskie media, Izba Lordów nie chce do tego dopuścić.

Źródło: Sky News/BBC/The Daily Mail