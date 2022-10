Mocne słowa Kaczyńskiego podczas spotkania w Radomiu. „Tusk chciał być dużym misiem”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje objazd po kraju. W środowy wieczór (26 października) Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Radomia. Były wicepremier nie szczędził gorzkich słów pod adresem polskich samorządowców. – Tutaj w Radomiu mamy przykład czegoś, co jest chorobą naszego organizmu państwowego. W polskiej strukturze określonej w konstytucji – samorządy są aparatem całej władzy. W Polsce mamy aparat władzy składający się z samorządów i rządu. Zadanie jest jednak wspólne – działanie na rzecz społeczeństwa, wykorzystywanie wszystkich szans, które płyną z zewnątrz, z centrali – pieniędzy, które płyną strugą. Dziś w Polsce jest bardzo dużo dobrych samorządów, ale są i takie, które działają tak, jakby były poza państwem, a nawet jemu przeciwko – mówił prezes PiS.

Kaczyński: Nie wywrócimy się na zimie

– Samorządy nie mogą robić tak, jakby były odrębnością kraju. One mają służyć wszystkim, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne. Taki jest sens istnienia samorządów. Taki jest sens istnienia demokratycznej władzy. Mamy z tym jednak ogromne kłopoty. Jak możemy określić to, co robi, a w zasadzie nie robi prezydent tego miasta – pan Radosław Witkowski – dodawał komentując w ten sposób krytykę samorządowca pod adresem rządu w związku z pomysłem dotyczącym dystrybucji węgla.

W opinii prezesa PiS „robienie w pewnym sensie na przekór władzy centralnej ma jeden cel – pokazanie, że w Polsce jest źle”. – Niektórzy tego nie doceniają, a wręcz sabotują. Nie wierzę, że nie można podjąć inwestycji, bo one minimalnie zdrożały – stwierdził podając jako przykład dystrybucję węgla przez samorządy. – Wydaje mi się, że opozycja doszła do wniosku, że to właśnie zima będzie tym czasem decydującym. Oni myślą, że my się na zimie wywrócimy. Otóż nie, nie wywrócimy się. Oczywiście, odmowa uczestniczą w dystrybucji węgla jest pewnym utrudnieniem. To właśnie dlatego niektórzy mogą mieć problem w zakupie tego węgla – podkreślał.

Prezes PiS zapewnił, że „nie chce rezygnować z żadnych działań, które przyniosły Polsce w ciągu ostatnich 7 lat wielkie pozytywne zmiany”. – To wielkie i pozytywne zmiany, a nie nieszczęście jak twierdzi w sposób wyjątkowo bezczelny i oszukańczy opozycja – powiedział. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że „ta droga zawsze jest pod górę, zawsze jest trudna. Ale teraz można powiedzieć, ten kąt jest coraz większy, a ten marsz pod górę jest coraz trudniejszy, jeszcze lecą kamienie”.

– Większość z nich rzuca w tej chwili opozycja, ale mogą pojawić się i inne dużo groźniejsze, ale mimo wszystko marsz będzie kontynuowany. Marsz będzie kontynuowany i będziemy dążyć do tego wszystkiego, co będzie nasz naród jednoczyć – stwierdził Jarosław Kaczyński w Radomiu.

Jarosław Kaczyński krytykuje Donalda Tuska

W wystąpieniu byłego wicepremiera nie mogło zabraknąć komentarzy na temat Donalda Tuska. – W UE wiedzieli, że nie nadaje się na przewodniczącego KE, nawet w porównaniu z tym przewodniczącym, który miał różne kłopoty, nazwijmy je zdrowotnymi. Jednak to stanowisko dostał, chociaż cena dla nas za to była bardzo wysoka, bo niczego tam nie załatwił dla Polski, a w pewnym momencie zaczął mocno szkodzić – ocenił polityk PiS.

Jarosław Kaczyński oskarżał także opozycję o „działanie pod dyktando Niemiec”. – Mamy u nas partię polską, czyli Zjednoczoną Prawicę i partię niemiecką, czyli opozycję (...) Dalsze losy tego, co się działo w Polsce, wskazują na to, że to było tak. Tym czynnikiem były przede wszystkim Niemcy, a Rosja była dlatego, że Niemcy chciały dobrze z Rosją, to oczywiście Polska też musiała dobrze z Rosją, a jaka była motywacja, poza tą ogólnopartyjną? Także niewątpliwie indywidualna. Tusk chciał być dużym misiem – podsumował prezes PiS.

Czytaj też:

PiS nie zostawia suchej nitki na Sikorskim. „W lakierkach będzie idiotycznie wyglądał w kołchozie”Czytaj też:

Takiego sondażu nie było od dawna. Kantar Public: KO wyprzedziła PiS