Polacy wskazali głównego sojusznika wojskowego. Padły jeszcze dwa ważne pytania

W sondażu, który został przeprowadzony przez United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, respondenci zostali zapytani o kilka kwestii związanych z sektorem militarnym. Obecnie Wojsko Polskie tworzy ok. 110 tys. żołnierzy zawodowych i ponad 30 tys. żołnierzy Obrony Terytorialnej. Jak ankietowani oceniają słowa przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy deklarują chęć zwiększenia liczby żołnierzy do 300 tys.?

Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 27,5 proc. badanych, a 35,9 proc. – „raczej dobrze”. Przeciwnego zdania jest łącznie 22,5 proc. respondentów (w tym „raczej źle” ocenia taki rozwój wydarzeń 15,3 proc. ankietowanych, a „zdecydowanie źle” – 7,2 proc.). 14,1 proc. badanych nie umie jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Sondaż. Zwiększenie wydatków na zbrojenia? Kto jest głównym sojusznikiem wojskowym Polski?

Czy Polska powinna zwiększyć wydatki na zbrojenia do 3 proc. PKB, czyli ok. 90 mld zł? – to kolejne pytanie, które pojawiło się w sondażu. 19,6 proc. respondentów uważa, że „zdecydowanie tak”, 29 proc. – „raczej tak”. 22,5 proc. badanych zaznaczyło wariant „raczej nie”, a 16,7 proc. „zdecydowanie nie”. Pozostali nie mają zdania w sprawie.

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie głównego sojusznika wojskowego Polski. Aż 73,4 proc. badanych wskazało w tym kontekście Stany Zjednoczone, 5,7 proc. – Wielką Brytanię, 2,3 proc. – Niemcy, a 2 proc. – Ukrainę. 0 proc. wskazań uzyskała Francja. 5,8 proc. respondentów wybrało inne odpowiedzi, a 10,8 proc. nie umie zająć jednoznacznego stanowiska.

