Strona Senatu przestała działać. Marszałek Grodzki: Silny atak hakerski

Problem z dostępem do stron internetowych Senatu pojawił się w czwartek przed południem. Szybko pojawiły się również domysły, że może być to atak hakerski. Szczególnie, że senatorowie dzień wcześniej przegłosowali uchwałę, w której uznali rosyjskie władze za reżim terrorystyczny. Początkowo usłyszeliśmy w Kancelarii Senatu, że przyczyna awarii nie jest znana, jednak chwilę później pogłoski potwierdził marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Proszę państwa nie wiem, czy to jest wynik naszej wczorajszej uchwały, czy tylko koincydencja, ale od około 40 minut trwa silny atak hakerski na nasze serwery – powiedział podczas czwartkowych obrad. Jak dodał, informatycy „bardzo intensywnie nad tym pracują”. – Strona już została przywrócona. Natomiast sprawozdania są drukowane, żeby państwu je dostarczyć, a internetem z zapasowego połączenia, żeby wysłać do senatorów zdalnych. Sytuacja już – że tak powiem – zmierza ku dobremu – zwrócił się do senatorów.

Wcześniej o ataku pisał również senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, który również wspomniał o uchwalonej przez Senat ustawie. „DZIŚ… trwa ATAK HAKERSKI na senackie systemy informatyczne. Pozdrawiamy trolli ze Wschodu i obiecujemy, że w swoim poparciu dla walczącej Ukrainy nie ustaniemy” – napisał.

Zełenski reaguje na uchwałę Senatu

Senat przyjął w środę uchwałę, w której uznał władze Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Uchwałę poparli zarówno przedstawiciele klubu PiS jak i senatorowie opozycyjni. Nikt się nie wyłamał. Za taki gest podziękował w swoim wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Między innymi dziękuję Senatowi Polski, który przyjął uchwałę oficjalnie uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm – powiedział.

W przyjętej uchwale Senat „z całą mocą potępia agresję rosyjską i wzywa wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka do uznania władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny”. Senatorowie przypominają, że „24 lutego 2022 r. siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpętały bestialską wojnę z Ukrainą, chcąc wymazać z mapy ten suwerenny kraj oraz wyniszczyć jego naród” i podkreślają, że „heroiczna obrona niepodległości przez obywateli Ukrainy wzbudziła podziw całego wolnego świata”. „Ukraina jest dziś najważniejszym miejscem, broniącym demokracji i wolności” – wskazano.

