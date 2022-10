Andrzej Duda złożył obietnicę prezydentowi Czarnogóry. „Zaproponuję to naszym sojusznikom…”

Od ceremonii oficjalnego powitania przez parę prezydencką na dziedzińcu Belwederu rozpoczęła się oficjalna wizyta w Polsce prezydenta Czarnogóry Milo Djukanowića z małżonką. Następnie odbyła się rozmowa przywódców w „cztery oczy” oraz spotkanie delegacji. Po godz. 13 przywódcy wystąpili wspólnie na konferencji prasowej.

Prezydent Czarnogóry z wizytą w Polsce

Rozmowy dotyczyły współpracy Polski i Czarnogóry oraz wojny w Ukrainie. – Cieszę się bardzo, że po obecności naszej w Czarnogórze nie tak dawno, dzisiaj możemy gościć w Warszawie parę prezydencką z Czarnogóry, naszego sojusznika w ramach NATO i państwo, z którym Polska blisko współpracuje (...) Wielu Polaków zna Czarnogórę z osobistego odwiedzania, zwiedzania. W sezonie wakacyjnym wielu Polaków skorzystało z oferty turystycznej w Czarnogórze – powiedział na wstępie Andrzej Duda.

– Absolutnie głównym tematem naszych rozmów była sytuacja międzynarodowa. Przedstawiłem panu prezydentowi sytuację w związku rosyjską agresją na Ukrainę, jak my – jako sąsiad Ukrainy – postrzegamy to, co dzieje się na froncie – poinformował Duda.

Andrzej Duda: Polska popiera aspiracje Czarnogóry do UE

Prezydent zapewnił, że Polska popiera „w zdecydowany sposób” aspiracje Czarnogóry do Unii Europejskiej i jest „cały czas zwolennikiem otwartych drzwi”. – Obiecałem, że zaproponuję naszym sojusznikom w ramach inicjatywy Trójmorza, aby w najbliższej przyszłości Czarnogóra mogła w przyszłości uzyskać ten sam status, który teraz ma Ukraina – poinformował. Dodał też, że chciałby, by inicjatywa Trójmorza była poszerzana.

Duda zwrócił uwagę, że „najważniejsze są dziś kwestie związane z bezpieczeństwem – militarnym, ale i energetycznym”. – Wspieramy kwestie budowy systemu bezpieczeństwa przez Czarnogórę i obrony Czarnogóry przez zewnętrznymi siłami. Mówiłem prezydentowi Czarnogóry o naszych działaniach podejmowanych w sektorze gazu, energetyki, a także współpracy w tym zakresie z sąsiadami – wyliczał. Prezydent podkreślił też, że wsparcie militarne dla Ukrainy jest „kluczowe”. – Uważamy, że wolny świat powinny w tym zakresie Ukrainę wspierać – dodał.

„Zachowanie spokoju i pokoju na Bałkanach ma ogromne znaczenie”

– Zgodziłem się z panem prezydentem, że Czarnogóra wymaga wsparcia. Zachowanie spokoju i pokoju na Bałkanach ma ogromne znaczenie, a więc tego, aby także i misja militarna, w której współuczestniczą polskie kontyngenty i w Kosowie, i w Bośni była nadal kontynuowana. To powinno być wywalczone na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby ten mandat dla tych obu misji był przedłużony, aby też i pilnować bardzo tego regionu, gdzie rozprzestrzeniają się wpływy rosyjskie – mówił prezydent.

