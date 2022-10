Putin idzie na zwarcie z Zachodem. „Podsycają wojnę, eskalują konflikt, robią prowokacje wokół Tajwanu”

Władimir Putin wygłosił przemówienie na forum Klubu Wałdajskiego, prokremlowskiego think tanku, który powszechnie uważany za część rosyjskiej machiny propagandowej. Prezydent Rosji zaczął od stwierdzenia, że „nie ma jedności” na Zachodzie – mówiąc, że w ostatnich miesiącach było „kilka kroków w kierunku eskalacji”.– Podsycają wojnę na Ukrainie, robią prowokacje wokół Tajwanu, destabilizując światowe rynki żywności i energii. Jeśli chodzi o to ostatnie, to nie było to celowe, nie wątpimy, że było to spowodowane błędami systemowymi – mówił.

Władimir Putin o „cancel culture”

Rosyjski przywódca wspomniał też o kulturze zachodniej, która według niego „tłumi wszystkie inne”. Powiedział, że „cancel culture” „niszczy wszystko, co żywe i twórcze” i „hamuje rozwój wolnej myśli”. - Przestańcie nam przypisywać wszystko co złe. Puszkin i Dostojewski przetrwają, a o obecnych krytykach Rosji nikt nie będzie pamiętał - ocenił.

Polityk oskarżał zachodnich przywódców, że dążą do tego, aby wszystkie państwa funkcjonowały w jeden sposób i żeby nie było miejsca dla innej drogi. - Prawdziwa demokracja w świecie wielobiegunowym wymaga, aby każdy kraj i każda cywilizacja mogła wybrać swoją własną drogę. Skoro USA i UE mają do tego prawo, to państwa azjatyckie, arabskie, ale też Rosja też powinny mieć takie prawo. Nikt nie będzie nam mówił, jakie społeczeństwo mamy budować i na jakich wartościach mamy je opierać - stwierdził.

Władimir Putin dodał, że liberalne państwa, takie jak USA i jej zachodni sojusznicy, nie pozwalają innym państwom żyć tak, jak one same tego chcą. - Są dwa rodzaje Zachodu: Zachód chrześcijańskich wartości, patriotyzmu. I ten rodzaj Zachodu jest nam bliski. Ale jest też Zachód agresywny, neokolonialny, kosmopolityczny. I Rosja nigdy nie zawrze pokoju z tym drugim rodzajem Zachodu - komentował. W opinii rosyjskiego przywódcy to właśnie Zachód odpowiada za globalny kryzys żywnościowy (który w rzeczywistości spowodowała inwazja na Ukrainę).

Ćwiczenia nuklearne Rosji. „Przećwiczono uderzenie atomowe”

W środę rosyjska armia przeprowadziła ćwiczenia sił nuklearnych, które obserwował Władimir Putin. W czwartek minister obrony Siergiej Szojgu zameldował, że przećwiczono „potężne uderzenie atomowe w odpowiedzi na wrogi atak atomowy”. Szef rosyjskiego sztabu generalnego gen. Walerij Gierasimow oświadczył, że w ćwiczeniach wzięły udział wszystkie trzy elementy rosyjskiej triady nuklearnej, czyli komponenty: powietrzny, morski i lądowy.

Także w środę Putin rozmawiał z szefami wywiadu z krajów byłego Związku Radzieckiego. Rosyjski przywódca w zawoalowany sposób mówił o Ameryce. Zwrócił uwagę, że „niektórzy aktorzy polityczni próbują zachować swoją chwiejną hegemonię za wszelką cenę”.

