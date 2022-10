Biden sceptyczny wobec słów Putina. „Jeśli nie ma zamiaru, dlaczego ciągle o tym mówi?”

W czwartek Władimir Putin wygłosił przemówienie na forum Klubu Wałdajskiego, prokremlowskiego think tanku, który jest powszechnie uważany za część rosyjskiej machiny propagandowej. W czasie wystąpienia odniósł się też do możliwości użycia broni atomowej przez Rosję. – Tak długo, jak ta broń istnieje, tak długo będzie istnieć groźba jej użycia. Ale obecna dyskusja na ten temat jest prymitywna. Zachód szuka tylko pretekstu do konfrontacji z Rosją – powiedział rosyjski przywódca. – Nie musimy uderzać w Ukrainę bronią atomową. Nie ma to sensu – ani politycznego, ani wojskowego – stwierdził.

Broń jądrowa? Biden komentuje słowa Putina

Wypowiedź Putina znacząco odbiega od stosowanej do tej pory przez Kreml narracji. Do słów prezydenta Rosji sceptycznie odniósł się USA Joe Biden. – Jeśli nie ma zamiaru, dlaczego ciągle o tym mówi? Dlaczego mówi o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej? – skomentował prezydent USA w rozmowie z telewizją NewsNation. – On jest bardzo niebezpieczny w swoim podejściu do tego – dodał Biden.

Reuters przypomina, że Putin i jego otoczenie wielokrotnie powtarzali w ostatnich tygodniach, że Rosja może użyć broni jądrowej do obrony swojej integralności terytorialnej, co – jak wskazuje agencja – było interpretowane na Zachodzie jako groźba użycia jej na zaanektowanej nielegalnie części terytorium Ukrainy.

Kreml użyje „brudnej bomby”?

Wcześniej w wywiadzie dla CNN rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że możliwe jest, że Rosja rozważa użycie tzw. „brudnej bomby”, by stworzyć pretekst do obwinienia o to Ukrainę, ale dodał, że na razie strona amerykańska nie widzi, by czynili jakieś przygotowania w tym zakresie. – Często obwiniają innych za to, co sami robią lub zamierzają zrobić. Dlatego musimy traktować to poważnie – zaznaczył. Kirby.

Rosja przeprowadziła ćwiczenia nuklearne

W środę rosyjska armia przeprowadziła ćwiczenia sił nuklearnych, które obserwował Władimir Putin. W czwartek minister obrony Siergiej Szojgu zameldował, że przećwiczono „potężne uderzenie atomowe w odpowiedzi na wrogi atak atomowy”. Szef rosyjskiego sztabu generalnego gen. Walerij Gierasimow oświadczył, że w ćwiczeniach wzięły udział wszystkie trzy elementy rosyjskiej triady nuklearnej, czyli komponenty: powietrzny, morski i lądowy.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: USA przyspieszą modernizację arsenału atomowego w Europie. To pokłosie gróźb ze strony RosjiCzytaj też:

Analitycy wzięli pod lupę „retorykę” Władimira Putina. Nie mają złudzeń