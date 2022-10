Kukiz’15 ostrzega Zbigniewa Ziobrę. „Z wielkim bólem serca zagłosujemy za…”

Jarosław Sachajko przekonywał, że ustawa o sędziach pokoju jest „jedną z ważniejszych ustaw ustrojowych i sądowniczych, jakie możemy wprowadzić bez żadnego sprzeciwu ze strony Unii Europejskiej”. – Blokowanie tej ustawy, nota bene prezydenckiej – czyli znowu brak szacunku dla osoby, która otrzymała ogromne wotum zaufania od społeczeństwa, w naszej ocenie jest, powiem delikatnie, niepoważne – stwierdził poseł Kukiz'15 na antenie Polskiego Radia 24.

Jarosław Sachajko: Nie chcemy, aby Ziobro był zaskoczony

Sachajko oświadczył, że jeśli ustawa o sędziach pokoju nie zostanie przyjęta, a pojawi się wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry, to posłowie Kukiz'15 go poprą. – Jeżeli takie wotum będzie, a sędziów pokoju nie będzie, (...) to z wielkim bólem serca zagłosujemy za – powiedział poseł. Według posła taki wniosek może pojawić się w listopadzie.

Dopytywany o to, czy środowisko Pawła Kukiza „zachęca” opozycję do złożenia wniosku, odparł, że „nie, bo to byłoby nieładnie”, ale zaznaczył, że opozycja regularnie wykorzystuje ten instrument przeciwko ministrowi sprawiedliwości. – Nie chcemy, aby pan minister Ziobro był zaskoczony naszą decyzją – powiedział. – Panu ministrowi się wydaje, że to tak będzie trwało. I już trwa rok. Słyszymy, że już za momencik, już za chwilę – dodał. Sachajko przypominał, że Ziobro deklarował poparcie dla sędziów pokoju i zapowiadał swój projekt ustawy, ale go nie przedstawił do tej pory.

„Sędziowie zapominają o podstawowej zasadzie”

Sachajko odniósł się też do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, która oceniła, że proponowane rozwiązania są niekonstytucyjne. – Sędziowie wszystko wiedzą, co jest konstytucyjne a co nie jest, a zapominają o podstawowej zasadzie, że o tym, czy coś jest konstytucyjne czy nie, decyduje nie I prezes tylko Trybunał Konstytucyjny. Dobrze by było, gdyby prawnicy, w tym I prezes, przestrzegała prawa i nie wypowiadała się tak autorytarnie w sprawach, które nie są w jej kompetencjach – stwierdził poseł Kukiz'15.

Paweł Kukiz: Z przyjemnością zagłosuję...

W podobnym tonie w sprawie wniosku o wotum nieufności dla Ziobry wypowiedział się też ostatnio Paweł Kukiz. – Chciałem panu ministrowi Ziobrze przypomnieć o jednej rzeczy. W listopadzie mija pół roku od ostatniego wotum nieufności. Jeżeli opozycja wyjdzie z takim wnioskiem w listopadzie i tych sędziów pokoju nie będzie uchwalonych, to ja z przyjemnością zagłosuję za tym wotum. Zagłosuję za odwołaniem Zbigniewa Ziobry – oświadczył lider Kukiz'15.

W sierpniu Kukiz zapowiedział, że jeśli do jesieni, czyli do przełomu września i października, rząd Zjednoczonej Prawicy nie wprowadzi ustawy o sędziach pokoju, to zakończy wspieranie obozu rządzącego w głosowaniach sejmowych. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył podczas niedawnego spotkaniu z wyborcami w Jedliczu, że chciałby wprowadzenia instytucji sędziów pokoju, ale „będzie kłopot” z ich znalezieniem.

