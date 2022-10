Ambasador Rosji powinien zostać wydalony z Polski? Wyniki sondażu mogą zaskakiwać

„Czy uważasz, że Polska powinna wydalić ambasadora Rosji z Polski i zerwać z Rosją stosunki dyplomatyczne?” – takie pytanie postawiono w sondażu United Surveys, który został przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski. 25,5 proc. respondentów wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, 16,8 proc. – „raczej tak”. Łącznie za wspomnianym rozwiązaniem opowiada się 42,3 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania jest 48,1 proc., w tym 34,8 proc. badanych uważa, że „raczej nie” powinno dojść do takiej sytuacji, a 13,3 proc. – „zdecydowanie nie”. 9,6 proc. ankietowanych nie umie zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Polska powinna wydalić ambasadora Rosji?

Do wyników sondażu odniósł się Jakub Kumoch na antenie Polsat News. – To świadczy o pewnej dojrzałości naszego społeczeństwa (...). To jest dla mnie zadziwiające. Byłem przekonany, że dyplomacja to jest taka sfera, która rzadko kiedy cieszy się pełnym zrozumieniem. Natomiast tutaj jest zrozumienie. Dopóki Polska ma stosunki z Rosją, jest ambasador. W momencie, kiedy okazałoby się, że dzieje się coś takiego, że Polska stosunki z Rosją zrywa albo ogranicza, obniża, to wówczas ambasadora nie ma – powiedział Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

– Zacytuję jedną z ważnych postaci naszej dyplomacji. Nie mam pozwolenia na nazwisko (ujawnienie danych – red.): „na wyrzucenie ambasadora zawsze jest czas”. Jak się już wyrzuciło, to kości zostały rzucone. Już bardzo trudno jest wrócić do jakiejś normalności, a poza tym łączyłoby się to z wyrzuceniem polskiego ambasadora z Moskwy – dodał Jakub Kumoch.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 21-23 października 2022 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

