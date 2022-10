Król Karol III przejął honorową funkcję po księciu Harrym. Monarcha uderzył w czuły punkt

Książę Harry pełnił funkcję honorowego kapitana generalnego Royal Marines od 2017 r. Przejął ją od swojego dziadka Filipa, który piastował ją przez 64 lata do chwili przejścia na emeryturę. Młodszy syn króla Karola III był też honorowym dowódcą lotnictwa RAF Honington i komandorem naczelnym Royal Navy, Small Ships and Diving. Został jednak pozbawiony tytułów wojskowych w lutym 2021 r., czyli po ostatecznej rezygnacji razem z żoną Meghan Markle z pełnienia obowiązków rodziny królewskiej i wyprowadzce do USA. Pojawiły się wówczas doniesienia, że był „zasmucony” odebraniem mu honorowych stanowisk.

Król Karol III przejął funkcję po młodszym synu

W piątek, jak informuje Sky News, Pałac Buckingham ogłosił, że sam król Karol III przejmuje zaszczytną rolę w Brytyjskich Siłach Zbrojnych. W oświadczeniu z okazji 358. rocznicy powstania korpusu monarcha powiedział, że jest „niezwykle dumny”, że został jego ceremonialnym dowódcą. „To największa z możliwych przyjemność wcielić się w rolę twojego kapitana generalnego” – zaznaczył. Dodał też, że „czuje się bardzo zaszczycony, że może stać się częścią Corps Family” i że nie może doczekaać się spotkania z jej członkami w najbliższej przyszłości.

Książę Harry napisał autobiografię

Pałac Buckingham ogłosił decyzję dzień po ujawnieniu przez „The New York Times” daty premiery i tytułu autobiografii księcia Harry'ego. Tytuł „Space” (ang. zapasowy) nawiązuje do jego pozycji jako młodszego brata następcy tronu – księcia Williama. Pałac Buckingham do tej pory nie skomentował tej kwestii. Według źródeł „Daily Mail” royalsi mieli nie zostać wcześniej poinformowali o tytule książki, który w kręgach rodziny będzie postrzegany jako „kontrowersyjny” i „prowokacyjny”.

instagram

Książka może okazać się poważnym problemem dla Pałacu Buckingham. Już w 2021 roku media donosiły, że ujawnione zostaną w niej osobiste szczegóły dotyczące zarówno dzieciństwa i dorastania księcia, a także późniejszej służby wojskowej oraz małżeństwa z Meghan Markle. Wydawcy zapowiadali, że książę Harry nie będzie unikał drażliwych tematów jak decyzja rodziny, by namawiać go i jego starszego brata do pójścia za trumną ich matki, księżnej Diany.

Czytaj też:

Oto część porannego rytuału króla Karola III. Monarcha kontynuuje tradycjęCzytaj też:

Karol III podjął ważną decyzję. Chodzi o ukochane konie Elżbiety II