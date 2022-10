80. urodziny Janusza Korwin-Mikkego. Polityk świętować będzie dwa razy

Janusz Korwin-Mikke to jedna z najbarwniejszych osobowości w Sejmie. W głównym nurcie polskiej polityki utrzymuje się od lat. Przejawia wyjątkowy talent do ciągłego przyciągania nowych wyborców i odstraszania tych już przekonanych. Memy z jego barwnych wystąpień i aktywności na stałe weszły do naszej zbiorowej świadomości. Podobnie zresztą jak jego kontrowersyjne, a często po prostu skandaliczne i nieakceptowalne wypowiedzi.

Urodziny Janusza Korwin-Mikkego

Choć w ostatnim czasie Korwin-Mikke zrezygnował z przewodnictwa w swojej partii, to wciąż jest ważnym politykiem dla obozu politycznego Konfederacji. Działacze środowiska zgromadzonego wokół partii KORWiN postanowili wyprawić mu imprezę urodzinową. Kiedy jednak śpiewali swojemu niedawnemu liderowi „Sto lat”, to ten odgryzł się im i zapowiedział, że „na złość będzie żył 120”.

Jeden z młodszych działaczy KORWiN wręczył solenizantowi kwiaty. Inni przynieśli dwa torty: jeden z ósemką, a drugi z zerem. Jak czytamy w relacji na portalu se.pl, stoły „uginały się od pyszności”: kanapek i ciastek. Urodzinowy toast wzniesiono oczywiście szampanem, otwieranym przez samego Korwin-Mikkego.

Korwin-Mikke otrzymał już prezent od żony

Dziennikarze tabloidu dowiedzieli się też, że osobna niespodzianka czekała na polityka w domu. Żona Korwin-Mikkego podarowała mu w prezencie wagę, która ma pomóc mu w utrzymaniu odpowiedniej formy. Małżonka polityka zapowiedziała też, że domownicy przygotowują mu jeszcze jedną imprezę. – Nie szykuję nic specjalnego, bo w dniu urodzin Janusza jest Sejm. Zapewne będziemy świętować później, ale na razie jeszcze nie wiemy, kiedy konkretnie – zdradziła Dominika Korwin-Mikke.

Czytaj też:

Korwin-Mikke ma poważne problemy. „Nagłośnię w UE, że jestem szykanowany”Czytaj też:

Zaognia się spór Konfederacji? „Nie musimy walczyć między sobą, skoro mamy tylu wrogów”