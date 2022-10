Brutalny atak na męża Pelosi. Napastnik miał krzyczeć: „Gdzie jest Nancy?”

W piątek napastnik włamał się do domu spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i jej męża w San Francisco i zaatakował mężczyznę młotkiem. Według CNN, mężczyzna miał wykrzykiwać: „Gdzie jest Nancy?”. CNN podało, że Paul Pelosi miał sam zadzwonić na numer alarmowy. 82-latek trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację mózgu. Ma też uraz prawej ręki i dłoni – poinformował rzecznik spikerki Izby Reprezentantów. Jego stan jest poważny, ale – jak podano – lekarze oczekują, że „całkowicie wróci do zdrowia”. W chwili, gdy doszło do napaści, Pelosi przebywała w Waszyngtonie.

Atak na męża Nancy Pelosi. „To nie był przypadek”

42-letni David Depape został zatrzymany. Śledztwo w sprawie napaści prowadzi policja z San Francisco i FBI. Policja oświadczyła, że napad na męża Nancy Pelosi nie był „przypadkowym atakiem”. – To nie był przypadek. To było zamierzone. I to jest złe – powiedział na konferencji prasowej szef policji w San Francisco, William Scott, cytowany przez Reutersa. Przedstawiciel służb odmówił jednak komentarza na temat możliwego motywu napaści. Scott ujawnił, że napastnik włamał się do trzypiętrowej kamienicy przez tylne drzwi.

Wedug CNN Depape miał wcześniej wielokrotnie udostępniać w mediach społecznościowych informacje na temat teorii spiskowych. Wśród nich miały być między innymi linki do filmów, w których padały tezy o tym, że amerykańskie wybory w 2020 r. zostały sfałszowane, oraz fałszywe informacje o szczepionkach na koronawirusa.

Joe Biden reaguje

Biały Dom potępił zajście. Prezydent USA Joe Biden ocenił, że atak na męża Nancy Pelosi był „nikczemny” i podkreślił, że wszyscy muszą przeciwstawić się przemocy w polityce. – Dość znaczy dość, dość. Każda osoba posiadająca sumienie powinna jasno i jednoznacznie sprzeciwić się przemocy w naszym życiu politycznym, niezależnie od tego jakie są jej poglądy – powiedział amerykański przywódca, który przebywał w tym czasie w Filadelfii.

Z kolei Biały Dom przekazał w oficjalnym oświadczeniu, że prezydent zadzwonił do Pelosi, aby przekazać jej swoje wsparcie po „strasznym ataku”.

Wybory na horyzoncie

Do incydentu doszło niecałe dwa tygodnie przed wyborami „połówkowymi” do amerykańskiego Kongresu, które odbędą się 8 listopada. Amerykanie wybiorą Izbę Reprezentantów i wymienioną jedną trzecią obsady Senatu. Kadencja członków Izby Reprezentantów trwa dwa lata, a senatorów sześć lat, ale co dwa lata wymieniana jest właśnie jedna trzecia składu.

