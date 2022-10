Odprawa w sprawie węgla w KPRM. Rzecznik rządu: W najbliższym czasie sytuacja może być dynamiczna

W sobotę przed południem premier Mateusz Morawiecki wziął udział w odprawie z ministrami, wojewodami i prezesami spółek w sprawie wdrażania mechanizmu redystrybucji węgla przez samorządy. „Zaufanie buduje się ciężką pracą, a bezpieczeństwo Polaków wymaga nieustannej czujności wszystkich służb. Za nami spotkanie rządowego Komitetu Węglowego. Cały czas pracujemy nad tym, by zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom, ale także szkołom, przedszkolom, szpitalom i strategicznym firmom. Nikogo nie zostawimy bez opieki” – napisał szef rządu na Facebooku.

Redystrybucja węgla. Odprawa w KPRM

Rzecznik rządu Piotr Muller zrelacjonował przebieg odprawy na briefingu, zorganizowanym przez Kancelarią Premiera. – Te sztaby odbywają się regularnie, dzisiaj to podsumowanie na dzień po przyjęciu ustawy przez Sejm. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta. Lada dzień przepisy wchodzą w życie – mówił rzecznik.

– Redystrybucja węgla rozpocznie się niezwłocznie po wejściu w życie przepisów – zaznaczył Muller. Podkreślił, że rząd chce dystrybuować węgiel stopniowo. Rzecznik rządu uprzedził, że „w najbliższym czasie sytuacja może być dynamiczna” i „w niektórych miejscach w kraju mogą być czasowo niedobory, bo łańcuch logistyczny jest skomplikowany”.

twitter

Muller wskazał, że zapotrzebowanie na węgiel waha arię w zależności od regionów od kilkudziesięciu do kilkuset ton. – W portach są ograniczone możliwości sortowania, Chodzi o to, żeby był na bieżąco dostarczany do samorządów – powiedział.

Sejm przyjął ustawę

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel samorządom po cenach preferencyjnych będą sprzedawać PGE Paliwa i Węglokoks. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby dokonać takiego zakupu, mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, muszą złożyć do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Gmina będzie mogła dystrybuować węgiel poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla czy z inną gminą.

Czytaj też:

Rząd na czas wojny. PiS i opozycja nie będą zadowolone z wyników sondażu