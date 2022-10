Joe Biden zareagował na ruch Moskwy. „Decyzja jest oburzająca”

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że po sobotnim ataku na rosyjskie okręty w porcie w Sewastopolu, Rosja zawiesza swój udział w umowie zbożowej. To na jej podstawie funkcjonował korytarz zbożowy, który miał pomóc w zapobieżeniu globalnej klęsce głodu. Rosjanie oskarżają o atak Ukraińców, którym mieli – według nich – pomagać eksperci wojskowi z Wielkiej Brytanii. Strona ukraińska nie przyznaje się do przeprowadzenia ataku.

Joe Biden: Oburzająca decyzja Rosji

Ruch Kremla spotkał się z ostrymi reakcjami. – Decyzja Rosji o zawieszeniu udziału w umowie zbożowej z Ukrainą, sporządzonej za pośrednictwem ONZ, jest oburzająca – oświadczył prezydent USA Joe Biden, cytowany przez Reutersa.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski domaga się „silnej reakcji międzynarodowej”, zarówno na poziomie ONZ jak i w ramach grupy G20. – Dziś z Rosji wybrzmiało dosyć przewidywalne oświadczenie w sprawie tego, że ostatecznie burzy eksportową inicjatywę zbożową. Ale w rzeczywistości to nie jest ich dzisiejsza decyzja – powiedział, wskazując że Moskwa „zaczęła świadomie zaostrzać kryzys żywnościowy już we wrześniu”, kiedy zablokowała ruch statków. – Jest to całkowicie przejrzysta próba Rosji powrotu do groźby głodu na dużą skalę w Afryce i Azji – ocenił prezydent. Zełenski poinformował też, że w korytarzu zbożowym utworzył się korek składający się ze 176 statków.

Rosja przekazała sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi w liście, do którego dotarł Reuters, że zawiesza umowę na „czas nieokreślony”, ponieważ nie może „zagwarantować bezpieczeństwa statkom cywilnym”.

Umowa zbożowa

Zawarta 22 lipca tego roku w Stambule umowa o odblokowaniu ukraińskich portów Odessa, Czarnomorsk i Jużnyj dla eksportu zboża i innych produktów rolnych pozwalała na powstanie korytarza zbożowego pod kontrolą m.in. rosyjskich statków. Umowa została pierwotnie zawarta do 22 listopada. Turcja od kilku tygodni prowadziła negocjacje z Rosją i Ukrainą w sprawie jej przedłużenia, ale rosyjskie władze zaczęły stawiać dodatkowe warunki.

1 sierpnia, w ramach realizacji porozumień, z portu w Odessie wypłynął pierwszy statek (RAZONI) z ukraińskim zbożem pod banderą Sierra Leone. Jednostka przewoziła 26 tys. ton ukraińskiej kukurydzy do libańskiego portu Trypolis. 5 sierpnia z portów Odessy wypłynęła natomiast pierwsza karawana statków z ukraińskim zbożem. Na pokładzie trzech masowców (NAVI STAR, ROJEN i POLARNET) znalazło się 57 tys. ton ukraińskiej kukurydzy, która trafiła do Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. 17 sierpnia korytarzem zbożowym Ukrainę opuściła rekordowa karawana pięciu statków.

