PiS na pierwszym miejscu, ale przewaga się zmniejsza. Najnowszy sondaż

Estymator na zlecenie doRzeczy.pl zapytał respondentów, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Z badania sondażu wynika, że wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na obóz rządzący deklaruje 36,4 proc. respondentów. W stosunku do poprzedniego badania z połowy października notowania partii Jarosława Kaczyńskiego spadły o 0,7 pkt. proc.

Najwięcej zyskuje Polska 2050

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 28,3 proc. uczestników badania. Sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej zyskał w ciągu ostatnich dwóch tygodni 0,5 pkt proc. Trzecie miejsce przypadło Polsce 2050 z poparciem na poziomie 11,3 proc. Ugrupowanie Szymona Hołowni zaliczyło też największy wzrost poparcia spośród wszystkich partii – o 1,2 pkt. proc.

Konfederacja tuż nad progiem

Czwarte miejsce zajmuje Lewica, która może liczyć na 9,8 proc., czyli o 0,9 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę to do Sejmu weszłaby także Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem na poziomie 7,1 proc. (o 0,4 pkt. proc. większym niż w poprzednim badaniu). Stawkę zamyka Konfederacja, która z wynikiem 5,2 proc. (o0,5 pkt. proc. mniej niż poprzednio) plasuje się tuż nad progiem wyborczym. Do Sejmu nie dostałby się Kukiz'15, na którego chce głosować 1,5 proc. respondentów (0,1 pkt. proc. straty). Na opcję „inne” wskazało 0,4 proc. W sondażu nie zostały uwzględnione głosy wyborców niezdecydowanych.

PiS traci samodzielną większość

Po przeliczeniu głosów na mandaty PiS dysponowałoby 208 miejscami w Sejmie, czyli miałby o 27 mniej niż obsadziło w wyborach w 2019 r. Oznacza to, że nie mogłoby rządzić samodzielnie. KO przypadłoby 141 mandatów, Polsce 2050 - 49 mandatów, Lewicy - 36 mandatów, PSL - 21 mandatów, a Konfederacji - 4 mandaty.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-28 października 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 055 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

