Kuriozalny wpis małopolskiej kurator oświaty przez 1 listopada. Internauci bezlitośni

„Niedługo Święto Wszystkich Świętych. Zaprośmy ich do domów, na polskie ulice. Niech oczyszczą je z niewoli ekologizmów, haseł mordowania najsłabszych, demoralizowania ludzi. Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami. Wolność, a nie niewola jest nam dana od Boga” – napisała w niedzielę rano na Twitterze Barbara Nowak.

Barbara Nowak o Wszystkich Świętych. Internauci reagują

Na wpis szybko zareagowali internauci. „O co tu chodzi” – zastanawiał się jeden z użytkowników. Inni zastanawiali się, czy wpis nie pochodzi z „fejkowego konta”, albo czy to „satyryczne konto”. „Kiedy ty spałeś dzisiaj o godzinę dłużej, ktoś w między czasie opróżniał barek”... – stwierdził kolejny twitterowicz. Jeszcze inni radzili, by się kurator się "wyciszyła".



Wpis Nowak skomentowali także politycy opozycji. „Teraz ta Pani ma zadecydować wg #lexCzarnek 2.0, czy na wniosek rodziców, dzieci mogą mieć w szkole zajęcia z WWF o ekologii” – zwróciła uwagę Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.



Poseł odpowiada cytatem z „Dziadów”

„Odradzam wszystkim świętym odwiedzania domów fanatyków. Św. Romuald, zaproszony do pewnej alpejskiej wioski, musiał się wkrótce salwować ucieczką, gdyż jego wielbiciele chcieli go zamordować i podzielić ciało na relikwie” – skomentował Rafał Grupiński z PO. Z kolei poseł PO Michał Szczerba odpowiedział cytatem z „Dziadów”. „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy. Adam Mickiewicz, Dziady. Część IV” – napisał.

„Pierwsze zgubne konsekwencje Halloween już są. A tak śmialiście się z możliwości opętania przez dynie” – ironizował z kolei były europoseł i politolog Marek Migalski.

Kontrowersyjne wypowiedzi kurator

Barbara Nowak zasłynęła m.in. z odradzenia szkołom organizowania wyjść na „Dziady” w krakowskim Teatrze Słowackiego czy przygotowania listy „podmiotów szkodliwych” przy pomocy Ordo Iuris. Wielokrotnie uderzała też w środowiska LGBT. Media wielokrotnie donosiły, że małopolska kurator ma ambicje polityczne i chciałaby wystartować w wyborach do Sejmu.

