Zapora na granicy Polski i Rosji. Janina Ochojska do PiS: Zostaliście pozbawieni rozumu?

Mariusz Błaszczak poinformował, że granica Polski z obwodem kaliningradzkim zostanie uszczelniona. Powstanie tymczasowa zapora podobna do tej przy granicy z Białorusią. – Zapora będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego, który jest wykorzystywany przez wojsko na całym świecie – powiedział szef MON. Tłumaczył, że będzie ona miała 2,5 metra wysokości oraz trzy metry szerokości od strony polskiej. – Zależy nam na tym, aby granica była szczelna – przekonywał Błaszczak.

Prace rozpoczną się w środę 2 listopada. Równolegle będą prowadzone działania związane z założeniem perymetrii, czyli urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy z Kaliningradem. – Mam nadzieję, że tym razem opozycja nie będzie urządzała wycieczek na granicę z pizzą, nie będzie wywierała presji na polskich żołnierzy i strażników granicznych, nie będzie nękała żołnierzy – mówił minister obrony narodowej.

Mariusz Błaszczak o zaporze przy obwodzie kaliningradzkim z Rosją

Decyzję Błaszczaka skomentowała Janina Ochojska. „Czy pan i rząd PiS zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na ‘zaporę’ na granicy polsko-białoruskiej po to, żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki, a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze” – napisała w mediach społecznościowych.

„Ona to pisze z zacietrzewienia, czy za ruble?” – nawiązał do wpisu europosłanki Samuel Pereira z TVP Info. „Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce budować płot na wschodzie, jak oni ciągle twierdzą, że największym zagrożeniem dla Polski są Niemcy i Unia Europejska” – stwierdziła z kolei o pomyśle Błaszczaka Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj też:

Na granicy Polski z Rosją powstanie zapora. Błaszczak ujawnił szczegółyCzytaj też:

Nie tylko granica z Białorusią. Kolejny odcinek pod zwiększoną ochroną