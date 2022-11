Zełenski zdradził, jakie ma plany po zakończeniu wojny. Uda się w jedno miejsce

Prezydent Zełenski w tym roku nie miał zbyt wielu okazji do odpoczynku czy chwil wytchnienia, a co dopiero mówić o rozmarzeniu się na temat wakacyjnych planów. Pytanie dziennikarza podczas ostatniego wywiadu mogło więc go zaskoczyć. Tymczasem okazuje się, że przywódca okupowanej przez Rosję Ukrainy nie miał najmniejszych problemów z udzieleniem precyzyjnej odpowiedzi.

Zełenski: Po wygranej nad Rosją udam się na Krym

– Panie prezydencie, co będzie pierwszą rzeczą, jaką zrobi pan po zwycięstwie? – spytał rozmówca Zełenskiego. – Po zwycięstwie? Udam się na Krym. Bardzo chcę zobaczyć morze – odparł z uśmiechem polityk. – A kiedy to będzie? – dopytywał dziennikarz. – Na pewno nie zimą, bo co można robić zimą nad morzem – odpowiadał Zełenski. – Pojadę tam, kiedy będzie cieplej – dodawał.

Kiedy prowadzący rozmowę zapytał, czy może spodziewać się Zełenskiego na Krymie najbliższego lata, przywódca Ukrainy nie odpowiedział z pełnym przekonaniem. Wyraził jednak silną wolę, by tak właśnie się stało. – Chciałbym... chciałbym... Chciałbym, chcę – poprawiał swoją wypowiedź Zełenski. – Będziemy mieli nasze zwycięstwo – zakończył.

Zełenski podziękował polskim senatorom

W ubiegłą środę polski Senat przyjął uchwałę, w której uznał władze Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Uchwałę poparli zarówno przedstawiciele klubu PiS jak i senatorowie opozycyjni, nikt się nie wyłamał. Za taki gest podziękował w swoim przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Między innymi dziękuję Senatowi Polski, który przyjął uchwałę oficjalnie uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm – mówił.

– I takie uchwały mają być przyjęte w większości krajów świata. Sama Rosja swoimi działaniami nie zostawia wyboru – podkreślił Zełenski. Jak dodał, Rosja „jako państwo-terrorysta” zasługuje na „codzienne wzmocnienie międzynarodowego nacisku na nią”. – Jestem wdzięczny tym liderom i tym politykom, którzy zdają sobie z tego sprawę i to gwarantują – powiedział prezydent Ukrainy.

Senat uznał władze Rosji za reżim terrorystyczny

W przyjętej uchwale Senat „z całą mocą potępia agresję rosyjską i wzywa wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka do uznania władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny”. Senatorowie przypominają, że „24 lutego 2022 r. siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpętały bestialską wojnę z Ukrainą, chcąc wymazać z mapy ten suwerenny kraj oraz wyniszczyć jego naród” i podkreślają, że „heroiczna obrona niepodległości przez obywateli Ukrainy wzbudziła podziw całego wolnego świata”. „Ukraina jest dziś najważniejszym miejscem, broniącym demokracji i wolności” – wskazano.







