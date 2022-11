Wiceminister o wpisie Janiny Ochojskiej. „Gra na skrzypcach Władimira Putina”

Mariusz Błaszczak ogłosił w środę decyzję o powstaniu tymczasowej zapory na granicy polsko-rosyjskiej. Decyzja nie spodobała się Janinie Ochojskiej. „Czy pan i rząd PiS zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na ‘zaporę’ na granicy polsko-białoruskiej po to, żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki, a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze” – skomentowała europosłanka.

Do jej oceny odniósł się w radiowej Trójce Maciej Wąsik. – Ja cenię sobie to, co Janina Ochojska kiedyś robiła, jej działania humanitarne, natomiast ta pani się gdzieś zagubiła. Nie wiem, co się stało. Jej działania na przestrzeni ostatnich miesięcy są po prostu przerażające. Ta osoba po prostu atakuje polski mundur, polskich żołnierzy, polski rząd. Ja rozumiem, że można atakować, ale atakuje za to, że bronimy granicy – mówił wiceszef MSWiA.

Maciej Wąsik odpowiedział Janinie Ochojskiej

Wąsik komentując wydatki na m.in. barierę przy granicy polsko-białoruskiej powiedział, że „na całym świecie bezpieczeństwo kosztuje”. – Polska jest w tej chwili jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. O tym mówią wszystkie badania i my chcemy ten stan utrzymać. Czy Paryż lub Berlin są miastami bezpiecznymi? – zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Polityk odniósł się także do innych migrantów, którzy są w Polsce. – Co innego jest pracować, a co innego nielegalnie przechodzić przez zieloną granicę. Każdy na prawo ubiegać się o pobyt w UE. Są odpowiednie organy unijne i rządowe, polskie, które o tym decydują. Nie będzie o tym decydowała zielona granica, Władimir Putin czy Aleksandr Łukaszenka, kto ma się w Polsce znaleźć. Ani pani Ochojska, która gra na skrzypcach Putina – podsumował Wąsik.

