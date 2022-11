Marcin Kędryna będzie doradzał Marzenie Paczuskiej. Zamierza łączyć dwie funkcje

O tym, że Marcin Kędryna będzie doradzał byłej szefowej „Wiadomości” TVP poinformował branżowy portal press.pl. Marzena Paczuska nie chciała potwierdzić tej informacji, ale Kędryna powiedział, że prawdopodobnie przyjmie propozycję członkini KRRiT, choć jeszcze nie złożył dokumentów.

– Będę łączył tę funkcję z dotychczasową pracą w "Gazecie Lubuskiej". Mój podstawowy pracodawca nie ma bowiem ani radia, ani telewizji, więc nie będzie tu żadnego konfliktu interesów – dodał.

Maciej Myśliwiec, medioznawca związany z Agencją Social Sky uważa, że wprawdzie nie ma tu konfliktu interesów, ale jest jeszcze „dobry obyczaj”. – Choć KRRiT rzeczywiście wprost nie zajmuje się działalnością prasową, to jednak mamy tu do czynienia z jednym, wspólnym rynkiem mediów. Krajowa Rada jako regulator może przecież uczestniczyć w tworzeniu prawa, które obejmie też wydawnictwa prasowe, np. prowadzące także serwisy z materiałami wideo – ocenił.

Doradcy członków KRRiT. „Każdy ma prawo do ich zatrudnienia”

Press.pl rozmawiał też z prof. Tadeuszem Kowalskim, wybranym do KRRiT przez Senat, w którym większość ma opozycja. Kowalski zauważył, że ze względu na dużą liczbę obowiązków „każdy członek KRRiT ma prawo do skompletowania swojego zespołu, w tym do zatrudnienia asystenta lub doradcy”. On sam zdecydował się na doradczynię – Katarzynę Twardowską, która dotychczas pracowała w departamencie strategii KRRiT.

Obecna kadencja regulatora rozpoczęła się kilka tygodni temu. W składzie znajdują się przewodniczący Maciej Świrski (były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej), jego zastępca – Agnieszka Glapiak (dotychczas dyrektorka centrum operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej), Marzena Paczuska, dr hab. Hanna Karp, prof. AKSiM i dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. UW.

Marcin Kędryna rozpoczął pracę w kancelarii prezydenta po inauguracji prezydentury Andrzeja Dudy. Wiosną 2019 roku został szefem biura prasowego kancelarii. Z funkcją pożegnał się w grudniu 2020 roku.

