Oburzenie po wizycie Scholza w Chinach. „Business as usual”

W piątek 4 listopada Olaf Scholz udał się z jednodniową wizytą do Chin. Jest to pierwsza podróż polityka do Państwa Środka w roli kanclerza Niemiec, a zarazem pierwsza wizyta przywódcy z grupy państw G7 od trzech lat. Jak podaje agencja Reutera, Olaf Scholz tuż po przylocie do Pekinu spotkał się twarzą w twarz z Xi Jinpingiem. Kanclerz Niemiec powiedział dziennikarzom, że tego typu dwustronne spotkania są niezwykle potrzebne w ciężkich czasach wojny w Ukrainie oraz w momencie, gdy Rosja chce zagrozić światowemu porządkowi.



W trakcie wizyty w Chinach Olaf Scholz ma podkreślać wagę współpracy gospodarczej między państwami. Według Die Zeit kanclerz miał oświadczyć, że chociaż Niemcy i Chiny mają różny punkt widzenia w sprawie światowych kryzysów, współpraca gospodarcza nadal powinnabyć rozwijana. Niemiecki dziennik dodał, że zgodnie z zapowiedziami biura prasowego kanclerza, podczas podroży do Państwa Środka ma on również poruszyć kwestię łamania praw człowieka.



