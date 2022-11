Tym politykom ufają Polacy. Tusk mocno w dół, fatalny wynik Ziobry

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że ankietowani najbardziej ufają prezydentowi Warszawy. Rafałowi Trzaskowskiemu ufa 44 proc. ankietowanych, ale nieco więcej jest wobec niego nieufnych (45,1 proc.). Dla 8,2 proc. osób „jest obojętny”. Trzaskowski po raz dziewiąty znalazł się na czele zestawienia. Jest też przedstawicielem opozycji z największą przewagą nad konkurentami z PiS od czasu Ryszarda Petru i 2016 r.

W porównaniu z poprzednim sondażem prezydent Andrzej Duda awansował na drugie miejsce. Ufa mu 39,1 proc. badanych, a ponad połowa (51 proc.) jest nieufna. Stawkę zamyka premier Mateusz Morawiecki. Zaufanie do szefa rządu wyraziło 37,4 proc. respondentów. To spadek o 1,7 pkt. procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem. Lider PO Donald Tuska zajął dopiero szóste miejsce w rankingu. Zaufanie do niego wyraziło 29,8 proc. respondentów (to spadek o 4,9 pkt proc.). Nie ufa mu 60,1 proc. badanych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński cieszy się takim samym zaufaniem, jak Tusk (29,8 proc.), ale więcej osób wyraziło negatywną opinię na jego temat (63,6 proc.).

Uczestnicy sondażu IBRiS mieli ocenić 17 polityków. Tylko jeden otrzymał przewagę pozytywnych głosów - wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski (+8,7 punktów procentowych). Jednocześnie najwięcej ankietowanych nie zna tego polityka.

Minister Zbigniew Ziobro „antybohaterem” w rankingu zaufania

Polacy są najbardziej nieufni wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie ufa mu 70 proc. badanych, o jeden punkt procentowy mniej niż w poprzednim badaniu. Drugie miejsce pod względem nieufności zajmuje Jarosław Kaczyński, a podium zamyka Krzysztof Bosak. Negatywną ocenę na jego temat wyraziło 65,2 proc. badanych. To wzrost o 4,5 punktów procentowych w porównaniu z wrześniem.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 27-28 października 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

