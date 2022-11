Skandal w parlamencie. Poseł usłyszał, że „ma wracać do Afryki”

W czwartek zawieszono obrady francuskiego parlamentu, gdy polityk skrajnej prawicy Gregoire de Fournas krzyknął w stronę czarnoskórego posła Carlosa Martensa Bilongo - "Wracaj do Afryki!". Stało się to, gdy polityk z lewicy zadał pytanie o imigrantów. De Fournas tłumaczył się, że chodziło mu o migrantów transportowanych do Europy na łodziach organizacji pozarządowych.

