Co z immunitetem Scheuring-Wielgus? Posłowie podjęli decyzję

Za uchyleniem posłance Lewicy immunitetu głosowało w piątek 236 posłów, przeciw było 206, a wstrzymało się 10.

Śledczy chcą ukarać parlamentarzystkę za to, że w 2020 roku wraz z mężem miała „złośliwie przeszkadzać w wykonywaniu aktu religijnego kościoła, znieważając jednocześnie miejsce przeznaczone do wykonywania obrzędów religijnych i obrażając uczucia religijne innych osób”. Posłanka i jej mąż weszli do kościoła, stanęli tyłem do ołtarza i trzymali transparent z napisem „Kobieto! Możesz sama decydować”.

Sejm zdecydował ws. uchylenia immunitetu Scheuring-Wielgus

Dzień wcześniej sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu Scheuring-Wielgus. Poseł PiS Zbigniew Dolata tłumaczył, że „brak reakcji państwa czy prokuratury na zachowanie posłanki mógłby stanowić zachętę do kolejnych naruszeń swobody kultu religijnego, kolejnych wtargnięć do świątyń, co miałoby destrukcyjny wpływ na ład społeczny i uderzałoby w fundamenty polskiego państwa”.

Posłanka Lewicy wygłosiła w Sejmie ostre przemówienie, w których nie szczędziła gorzkich słów pod adresem Kościoła. Parlamentarzystka podkreśliła, że to nie ona, ale księża, biskupi i politycy PiS wprowadzili politykę do kościołów.

Scheuring-Wielgus: Moje działania były jedynie odpowiedzią na zachowania księży

– Moje działania były jedynie odpowiedzią na zachowania księży, którzy otwarcie pouczają i strofują kobiety, wielokrotnie stawiają się w roli sędziów i obrońców moralności, oceniają kobiety, mówią im co mogą, a czego nie mogą robić, wpływają na stanowione w Polsce prawo i udostępniają politykom kościelne ambony – mówiła.

Tego samego dnia miało się odbyć głosowanie nad uchyleniem immunitetu Borysowi Budce. Jednak poseł PO wszedł wcześniej na mównicę i poinformował, że zrzeka się immunitetu. Przypomnijmy, że wniosek w tej sprawie złożyła Joanna Lichocka. Spór polityków toczy się o słynny gest posłanki PiS, który wykonała podczas głosowania w 2020 roku.

Czytaj też:

Dojdzie do debaty Morawiecki-Tusk? Borys Budka mówi o innym wariancieCzytaj też:

Lichocka chce odebrać Budce immunitet. Chodzi o „słynny gest” posłanki PiS