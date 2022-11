Andrzej Duda o końcu rozmów ws. KPO. „Za dużo dobrej woli z polskiej strony zostało wykazane”

Portal „Sieci” opublikował fragment wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą. Całość rozmowy zostanie opublikowana w poniedziałek. – Według mojej wiedzy zrealizowaliśmy wszystkie warunki, by otrzymać pieniądze z KPO, nasz plan wydatków został zatwierdzony. Rozumiem, że czekamy na wypłatę tego co nam się należy – mówił prezydent.

Na pytanie czy Polska powinna w tej sprawie „zmiękczyć stanowisko”, Andrzej Duda przyznał, że „nie wierzy w to, że dalsze wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tamtej strony przyniesie jakiekolwiek rezultaty”. – Uważam, że za dużo dobrej woli z polskiej strony zostało wykazane. Zresztą doskonale wiemy, że jest tam grupa z Polski, która prowadzi politykę sprzeczną z podstawowymi interesami państwa polskiego, i zaciera ręce, gdy Polsce szkodzi się w Brukseli – powiedział prezydent.

Kiedy Polska otrzyma środki z KPO?

Polski rząd nadal nie złożył pierwszego wniosku o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek ten, zgodnie z zapowiedzią premiera, miał trafić do Brukseli do końca października. Z nieoficjalnych ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że do ustalenia z Komisją Europejską pozostały „sposoby weryfikacji kamieni milowych”, które mają potwierdzić, że nasz kraj wywiąże się ze zobowiązań.

Głos w sprawie wspomnianego wniosku, a także obowiązujących procedur zabrał Grzegorz Puda. „Odnoszę wrażenie, że media oraz opozycja, które atakują Premiera Mateusza Morawieckiego za wniosek ws. KPO nie mają świadomości, że tak naprawdę atakują KE oraz jej procedury” – rozpoczął na Twitterze minister funduszy i polityki regionalnej.

„Prekonsultacje wniosku o płatność Polska prowadzi z KE od 22.07 i równolegle toczyła rozmowy z KE nt. mechanizmów weryfikacji w ramach ustaleń operacyjnych (zakończone 28.10). Niestety w sierpniu KE miała wakacje. Tak więc dopiero we wrześniu i październiku mogliśmy wznowić rozmowy” – czytamy dalej.

