Niecodzienny początek programu na żywo. „No proszę, mamy Koreańczyka w naszym studiu”

- Witam moich gości. Są nimi dzisiaj, prosto z Brukseli i Strasburga, Adam Bielan... – powiedział Bogdan Rymanowski. – Akurat z Korei – sprostował eurodeputowany. – No proszę, mamy Koreańczyka w naszym studiu – odparł prowadzący program w Polsat News. – No może nie aż tak, jestem Polakiem – zapewnił Bielan.

Rymanowski kontynuował: Polak, marszałek Grzegorz Schetyna z Wrocławia, marszałek z Warszawy Włodzimierz Czarzasty i marszałek z Płocka Piotr Zgorzelski. – Jest z nami Krzysztof Bosak z Józefowa i Paweł Kukiz spod Opola – mówił prowadzący.

– Pogoń Łosiów – odparł Kukiz. – Pogoń Łosiów, co to jest? Myślałem, żeby pogonić łosie – dziwił się Rymanowski. – Po to tu jestem, ale nie bardzo się udaje – wyjaśnił. – Zobaczymy, kto będzie zwierzyną łowną – zapowiedział Rymanowski.

Komentarze po słowach Kaczyńskiego. „Nie chcę obrażać kosmitów”

Później politycy mówili o sobotnich wystąpieniach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który spotkał się z mieszkańcami Suwałk i Ełku. Zabrał m.in. głos ws. kobiet, spożywania alkoholu i macierzyństwa. – Jak do 25. roku życia kobieta daje w szyję, no to... – mówił prezes PiS. Z kolei wcześniej żartował z elektrowni atomowych. – Jeszcze coś z tym zrobimy i napadniemy na nich – ironizował.

– Używanie takiego języka i mówienie w taki sposób jest klasyczne dla Kaczyńskiego i PiS, ale dużo się rzeczy zmieniło w ciągu ostatnich 7 lat. Dzisiaj wszyscy widzą, jaki jest PiS, co zrobił z Polską, w jaki sposób marnuje życiową szansę naszego kraju. To jest słabe, mierne, kompromitujące. To pokazuje, że jest politykiem poza przestrzenią polityczną, jest oderwany od rzeczywistości – ocenił Grzegorz Schetyna.

– Chce pan powiedzieć, że jest kosmitą – dopytywał Rymanowski? – Ja nie chcę kosmitów obrażać – odparł Schetyna.

