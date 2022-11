Spór Bruksela-Warszawa. Polska składa „wniosek do KE z pytaniem”

W programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News Bogdan Rymanowski poruszył temat blokady wypłat środków z KPO i kamieni milowych. Prowadzący pytał, czy zawiąże się porozumienie Warszawy z Brukselą.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że w obozie politycznym są „różne zdania w tym obszarze”. Zgodził się z ministrem Zbigniewem Ziobrą, że „instytucje Unii Europejskiej wielokrotnie nadużywały tego, co było w porozumieniach”. Prowadzący pytał, czy rząd zgodzi się na to, by wypełnić kamień milowy dotyczący zadawania pytań prejudycjalnych przez sędziów oraz pytań o status innego sędziego. Piotr Müller powiedział, że „wiele rzeczy zapisanych w kamieniach milowych zostało zrealizowanych ustawą z lata tego roku”.

– Dlatego my teraz składamy wniosek i chcemy od Komisji Europejskiej jasnej odpowiedzi na piśmie: Co ich zdaniem nie zostało wypełnione – powiedział. Podkreślił, że odpowiedni wniosek zostanie złożony „w tym miesiącu”.

– To po co jedzie tam minister Szynkowski? Jedzie tam wcześniej, niż złożyliście wniosek – pytał Rymanowski.

– Żeby w osobistej rozmowie wyjaśnić tę różnicę. Często w biurokracji brukselskiej brakuje bezpośredniej rozmowy – odpowiedział Piotr Müller. Ocenił, że minister Zbigniew Ziobro także powinien być częściej w Brukseli. – Jeżeli ktoś chce krytykować negocjacje, to warto wykazać się w Radzie Unii Europejskiej, która dotyczy wymiaru sprawiedliwości – dodał.

Negocjacje ws. KPO. „Szukanie kompromisu czy zacietrzewienie?”

Prowadzący zauważył również, że, czy Solidarna Polska nie zagłosuje za nową ustawą, jeśli dojdzie do porozumienia Bruksela-Warszawa. – Nie skorzystacie z poparcia opozycji? – pytał.

– Podobna sytuacja była, gdy głosowaliśmy ustawę o zasobach własnych UE, która pozwalała sięgnąć po KPO. Mam nadzieję, że uda się spójność Zjednoczonej Prawicy zachować. To kwestia racjonalnego zadania sobie pytania. W trudnej sytuacji – wojna na Ukrainie, inflacja, zawirowania na rynkach – co odpowiedzialny polityk ma wybrać? Szukanie kompromisu czy zacietrzewienie? Ja wybieram kompromis. Nie mówię, że będzie łatwy – mówił rzecznik rządu.

Zapytany o to, czy są możliwe zmiany w dyscyplinowaniu sędziów, powiedział, że „jest to możliwy wariant”.

– Co takiego się stało, że zmieniacie zdanie? – pytał Bogdan Rymanowski. – Polityk musi brać pod uwagę okoliczności. Ekonomicznie sytuacja wygląda dużo gorzej. Kto wie, co przyjdzie Putinowi do głowy w następnych miesiącach? – powiedział Müller.

– Czyli lepiej te pieniądze mieć niż nie mieć? – zapytał prowadzący. – Oczywiście, że tak – odpowiedział jego gość.

Wizyta ministra Szynkowskiego w Brukseli. Kompromis z UE możliwy?

W poniedziałek radio RMF FM informowało, że minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk przyjedzie w środę do Brukseli. Minister spotka się między innymi z komisarz ds. praworządności Verą Jourovą i komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Rozmowy mają dotyczyć jednego z „kamieni milowych” – kwestii niezależności sądownictwa.

