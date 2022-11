Sondaż. PiS bez szans na większość w Sejmie, Konfederacja pod progiem

Do wyborów parlamentarnych (zakładając, że odbędą się w konstytucyjnym terminie) pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy. Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski postanowiła sprawdzić, na jakim poziomie kształtuje się obecnie poparcie dla poszczególnych formacji politycznych. Z badania wynika, że na pozycji lidera uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 32,4 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 0,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska. Największa partia opozycyjna może liczyć na poparcie w wysokości 26 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem partia Donalda Tuska odnotowała wzrost o 1,3 pkt proc. Wirtualna Polska podkreśla, że obecnie PiS i KO dzieli 6,4 pkt proc. W badaniach wykonanych dwa tygodnie temu i miesiąc temu ta różnica wynosiła odpowiednio: 7,4 i 7,6 pkt proc. Spadek poparcia odnotowała Polska 2050. Chociaż ruch Szymona Hołowni znalazł się na podium, chce na niego głosować mniej respondentów - 13,1 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.).

Poselskie mandaty trafiłyby również do polityków Lewicy, która cieszy się poparciem 9,6 proc. ankietowanych. To właśnie ta formacja odnotowała w sondażu największy skok poparcia - o 2,4 pkt proc. O 0,5 pkt proc. spadło poparcie dla PSL, na które chciałoby głosować 6,2 proc. badanych. Poza parlamentem znalazłaby się Konfedracja z wynikiem 4,4 proc. 8 proc. ankietowanych deklaruje, że nie wie, na kogo oddać swój głos w wyborach.

Po przełożeniu tych wyników na mandaty wynika, że PiS miałoby w Sejmie 188 posłów, KO - 147, Polska 2050 - 64, lewica - 41 a PSL - 19. Taki układ sił w Sejmie oznaczałby, że PiS do większości (231 posłów) zabrakłoby 43 mandatów.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 4-5 listopada 2022 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.