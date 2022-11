Elżbieta Jakubiak o słowach prezesa PiS: Żenujący to był widok pijanych posłanek. Miały „dużo w szyi”

– Jarosław Kaczyński rzadko żartuje w sposób na pograniczu dobrego smaku. Może to kwestia zmęczenia albo prowokacji, by zachęcić do szerszej dyskusji o alkoholizmie. Mnie takie rzeczy nie oburzają. Bardziej żenował mnie widok trzech pijanych posłanek z opozycji w ławkach sejmowych, gdy kiedyś prezentowałam z mównicy ustawę. I zapewniam panią, że miały „dużo w szyi” – mówi „Wprost” Elżbieta Jakubiak, b. posłanka PiS, odnosząc się do słów prezesa partii rządzącej. Dawna współpracowniczka Kaczyńskiego i b. szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego mówi też m.in. o tym, czym PiS powinien się zająć w kampanii wyborczej oraz kiedy zakończy się spór o pieniądze z KPO.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Podobno to przez kobiety rodzi się mało dzieci. Bo „dają sobie w szyję", jak twierdzi prezes PiS. Elżbieta Jakubiak: Myślę, że tej wypowiedzi towarzyszyły emocje z sali. Czasami na dużych spotkaniach potrzebne jest rozluźnienie, człowieka kusi, by powiedzieć coś w języku nieparlamentarnym. Wyszedł lapsus. Mało powiedziane. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na poważny problem, choć zrobił to w sposób dość zaskakujący. Przypomnę, że mówimy o byłym premierze, liderze partii rządzącej. Od prominentnych polityków oczekujemy, że zawsze będą „na poważnie”. Ale sprowadzamy tę rozmowę do formy, a nie do istoty problemu. Problem, jak pani zauważyła, jest poważny. Tymczasem prezesa najwyraźniej bardzo to bawi. Pewnie przy stole, w prywatnych rozmowach, wszyscy tak mówimy. Zostało to odebrane jako brak wyczucia, kultury. Panią ten żart rozśmieszył? Nie było mnie tam, trudno mi się wypowiadać. Jarosław Kaczyński rzadko żartuje w sposób na pograniczu dobrego smaku. Może to kwestia zmęczenia albo prowokacji, by zachęcić do szerszej dyskusji o alkoholizmie. Posłanka Nowej Lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus skwitowała w „Onet rano” zachowanie prezesa PiS jednym zdaniem: wypowiedź patriarchalnego dziada z tradycyjnego polskiego wesela. Mnie takie rzeczy nie oburzają. Bardziej żenował mnie widok trzech pijanych posłanek z opozycji w ławkach sejmowych, gdy kiedyś prezentowałam z mównicy ustawę. I zapewniam panią, że miały „dużo w szyi”.