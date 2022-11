Sławomir Neumann nie stawił się przed sądem. Proces w sprawie oszustw w klinice medycznej

O sprawie informuje portal i.pl. Śledztwo zostało wszczęte na skutek zawiadomień o przestępstwie złożonych w 2013 r. przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pacjentów jednej z klinik.

Prokuratura zarzuciła kilku osobom oszustwa przy kontraktowaniu i realizacji usług medycznych z zakresu okulistyki. Akt oskarżenia objął Sławomira Neumanna (ówczesnego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia), Adama T. (ówczesnego Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ), Krzysztofa R. i Agnieszkę O. (prezesa i wiceprezes kliniki S.).

Sławomir Neumann i Adam T. usłyszeli zarzuty „przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w kwocie 13,5 mln zł przez warszawską klinikę medyczną”. Krzysztof R. i Agnieszka O. usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę 2000 pacjentów.

Śledztwo w sprawie kliniki. Sławmoir Neumman: sprawa polityczna

Zdaniem śledczych kierowana przez nich lecznica miała nałożyć dodatkowe dopłaty do zabiegów usunięcia zaćmy w łącznej kwocie blisko 2,5 mln zł.

„Przedstawiciele spółki informowali pacjentów, że soczewki proponowanej przez nich firmy wszczepiane w związku z zabiegiem usunięcia zaćmy nie są refundowane i należy za nie uiścić dodatkową opłatę 600 lub 1500 zł - w zależności do modelu. W rzeczywistości świadczenia te były w całości finansowane przez NFZ” – podała Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. W wyniku kontroli NFZ wypowiedział umowę klinice S. Sławomir Neumann miał doprowadzić do ponownego zawarcia przez NFZ umowy z tym podmiotem. Poseł KO usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień usłyszał w 2018 roku. Nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Dotychczas stawił się tylko na pierwszej rozprawie. Mówił, że jest niewinny.

– Nigdy na nikogo nie naciskałem, nie miałem kompetencji, żeby móc wymóc cokolwiek na dyrektorze Oddziału NFZ. Nigdy nie byłem w tej klinice, nigdy nie spotykałem się z oskarżonymi, nie miałem wiedzy ani kto to jest, ani jak ta klinika funkcjonuje, nie jestem z nią powiązany – powiedział przed sądem 23 września 2022 r.

Po usłyszeniu zarzutów w 2018 r. ocenił, że sprawa jest polityczna. – Usłyszałem zarzut przekroczenia uprawnień. Nie przyznałem się do winy. Ta sprawa jest sprawą, którą kiedyś niezależna prokuratura badała. Została umorzona z braku jakichkolwiek dowodów na przekroczenie prawa. Zmienił się prokurator generalny, został nim Zbigniew Ziobro i zapowiadał niedawno, że doprowadzi do tego, że usłyszę zarzuty. Dlatego w pięknym miejscu, w Jeleniej Górze znalazł się też prokurator, który taki zarzut postawił. Oczekuję szybkiego skierowania aktu oskarżenia do sądu, żebym w sądzie mógł się obronić, bo sprawa jest absolutnie prosta i naciągana w tym przypadku przez prokuraturę – stwierdził cztery lata temu Neumann w rozmowie z dziennikarzami w Jeleniej Górze.

„Wprost” o sprawie kliniki

O sprawie kliniki i Sławomira Neumanna przed pisali dziennikarze tygodnika "Wprost", m.in. w tekstach pt.: „Jeszcze zdrowszy przekręt” autorstwa Agnieszki Burzyńskiej i Michała Majewskiego, „Panie premierze, kryje pan przekręty?” autorstwa Michała Majewskiego („Wprost”, numer 9 z 2014 r.), „Neumann – przypadek kliniczny” autorstwa Michała Majewskiego („Wprost”, numer 10 z 2014 r.), „Patologiczna lojalność premiera” autorstwa Sylwestra Latkowskiego oraz „Kłamstwa ministra Neumanna” autorstwa Agnieszki Burzyńskiej i Michała Majewskiego opublikowanych w tygodniku „Wprost” i na stronie internetowej www.wprost.pl.

