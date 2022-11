PAP nieoficjalnie: PiS złoży projekt zmian w konstytucji

O koncepcji zmian w ustawie o immunitetach mówił już w lipcu Jarosław Kaczyński. W trakcie spotkania z mieszkańcami Gniezna były wicepremier podkreślał, że posłowie i sędziowie powinny być pozbawieni takiego przywileju. – Potrzebne jest zniesienie immunitetów, ale nie tylko parlamentarzystów, a także sędziów. Nie można wyciągać legitymacji poselskiej, by omijać prawo. Ta reforma jest przed nami – zapowiadał. Dodał, że jest to jego autorski pomysł. Prezes PiS argumentował, że „jego formacja polityczna sprzeciwia się sytuacji, w której pewna grupa kpi z reszty społeczeństwa a przyzwoitość nie jest realizowana”.

We wtorek PAP nieoficjalnie poinformowała, że w tym tygodniu będą złożone projekty zmian w konstytucji oraz w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Będą one dotyczyły immunitetu formalnego. Chroni on posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Prawo konstytucyjne wyróżnia też immunitet materialny, który chroni parlamentarzystów. Stanowi on, że nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności za działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w Sejmie, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze).

PiS chce zmian w sprawie immunitetu formalnego

O propozycji zmian w konstytucji prezes PiS mówił też podczas spotkania w ubiegłą sobotę w Ełku. –My tę sprawę postawimy jeszcze w tej kadencji, ale jesteśmy przekonani, że to nie przejdzie– powiedział. Dodał, że jeśli PiS wygra wybory, to partia „stanie na uszach, żeby to znieść, bo to jest horrendum”.

Jarosław Kaczyński tłumaczył też, że musi zostać zachowany immunitet materialny. – Poseł nie może być ścigany za to, co robi jako poseł – za swoje przemówienie, za swoje głosowanie, te działania, które podejmuje w ramach swojej funkcji poselskiej. One muszą być objęte, jak dotąd, całkowitym immunitetem – zaznaczył prezes PiS.

