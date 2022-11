Posłowie chcą ułatwić „dawanie w szyję”. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy

Nie cichnie burza po słowach prezesa PiS o macierzyństwie. Podczas spotkania z mieszkańcami Ełku Jarosław Kaczyński przyczyn spadku dzietności w Polsce upatrywał w tym, że „młode kobiety dają sobie w szyję”. – Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat a kobieta tylko dwa – przekonywał polityk.

Wypowiedź byłego wicepremiera zyskała międzynarodową sławę - teorie Jarosława Kaczyńskiego opisało wiele światowych mediów.

Posłowie chcą złagodzić przepisy o sprzedaży alkoholu

Tymczasem do Sejmu właśnie wpłynął projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami piwo lub inny napój o zawartości do 4,5 proc. alkoholu można wypić w wagonie restauracyjnym pociągu. Właściciele lokali gastronomicznych na dworcach kolejowych i autobusowych napojów wyskokowych sprzedawać nie mogą. Według posłów aktualne regulacje są zbyt restrykcyjne, czego skutki ponoszą przede wszystkim przedsiębiorcy.

Dlatego też zaproponowali, aby dopuścić sprzedaż lekkiego alkoholu także w dworcowych barach i restauracjach. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że „proponowana zmiana mniejszy ograniczenie wolności działalności gospodarczej, zwiększy natomiast atrakcyjność, a tym samym zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach dworców, przez co przyczyni się również do większych wpływów z tytułu podatków dochodowych”.

Co więcej, posłowie nie wykluczają, że na tym liberalizacja przepisów się zakończy. W dalszej części uzasadnienia nowelizacji czytamy, że „po wejściu w życie korekty dokonana zostanie ocena, czy zasadne jest dalsze ograniczenie zakazu i zezwolenie na sprzedaż w lokalach gastronomicznych na dworcach także napojów o większej zawartości alkoholu”.

Czytaj też:

Strajk Kobiet zapowiada protest przed domem Kaczyńskiego. „Kretyńskie słowa starego dziada”Czytaj też:

„Daje pan sobie często w szyję?”. Nietypowe rozpoczęcie programu z udziałem Grodzkiego