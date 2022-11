Poseł PiS uderza w doradców Kaczyńskiego. „Mam wielki żal do najbliższego otoczenia”

W sobotę w Ełku Jarosław Kaczyński przekonywał, że za spadek dzietności w Polsce odpowiada alkohol pity przez kobiety. – Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat, przeciętnie, bo jeden dłużej, drugi krócej. To zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa – mówił prezes PiS. – Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale jak do 25. roku życia daje w szyję, to — trochę żartuję — nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – stwierdził Kaczyński.

Wypowiedź prezesa PiS wywołała burzę. Wielu polityków i publicystów nie zostawiło na niej suchej nitki. Lewica zapowiedziała złożenie wniosku o ukaranie Kaczyńskiego do komisji etyki poselskiej, a Strajk Kobiet szykuje protest przed domem lidera partii rządzącej. W krytycznym tonie wypowiedziało się też wiele gwiazd.

Kaczyński o alkoholu. „Takie wypowiedzi szkodzą nam”

Słów prezesa PiS bronią politycy obozu rządzącego. Jeden polityk wyłamał się jednak z tego grona. – Tego typu wypowiedzi jak ta prezesa Kaczyńskiego szkodzą nam i oddalają od nas młodszych wyborców – przyznał w rozmowie z „Super Expressem” Jan Krzysztof Ardanowski. Zdaniem byłego ministra rolnictwa winę za tego typu sytuację ponoszą współpracownicy prezesa.

– Wypowiedzi powinny być bardzo przemyślane i ubolewam nad tym, że nie ma tu doradców wokół prezesa. Gdzie są ci doradcy, najbliższe otoczenie Kaczyńskiego?! Mam wielki żal do najbliższego otoczenia, że w ten sposób samego go zostawiają – powiedział poseł. Zdaniem Ardanowskiego to nie alkohol spożywany przez kobiety odpowiada za spadek dzietności w Polsce, ale „chęć robienia kariery” i „stosunki, które panują w korporacjach”.

