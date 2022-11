Tyszka wbija szpilę Kukizowi. „To było nieeleganckie”

Stanisław Tyszka nie jest już członkiem koła Kukiz'15. Polityk wyjaśnił, że na jego decyzji zaważyło podpisanie umowy programowej między PiS a formacją Pawła Kukiza. W ostrych słowach oceniał współpracę Kukiz'15 z PiS. Według Stanisława Tyszki korzyści dla obywateli ze współpracy Pawła z Jarosławem Kaczyńskim są niestety niewielkie. - Moi klubowi koledzy niestety rok temu postanowili współpracować z rządem, który na tych dwóch polach się nie sprawdza - powiedział dodajac, że w jego ocenie Polska nie jest państwem sprawniejszym po latach rządu PiS-u. - Jest państwem dość słabym na arenie międzynarodowej. Państwem, które nie rozwiązuje problemów obywateli, tylko je pogłębia - tłumaczył.

Były wicemarszałek Sejmu postanowił także szczegółowo wyjaśnić, dlaczego zdecydował się na odejście z klubu.

- Wchodziłem do polityki siedem lat temu w dwóch celach. Żeby walczyć o naprawę instytucjonalną Polski, żeby Polska była państwem silnym, suwerennym, zewnętrznie i wewnętrznie - tłumaczył polityk na antenie Polsat News. - Po drugie, żeby poszerzyć zakres wolności obywateli, zakres kontroli obywateli nad własnymi pieniędzmi. To jest kwestia przedsiębiorczości, pracy, uproszczenia podatków - wyliczał.

Poseł zaznaczał, że Kukiz'15 miał w tej kadencji znacznie silniejszą pozycję. - Paradoksalnie siła Kukiz'15 w tej kadencji była większa, niż w poprzedniej gdzie mieliśmy 42 posłów. Dlatego, że przez rok PiS potrzebowało głosów Pawła i naszych dwóch kolegów, do większości rządzącej. No i wtedy rzeczywiście można był wiele bardzo dobrych rzeczy dla obywateli wymusić, ale to się nie stało - zaznaczał.

Polityk odniósł się również do zarzutów, że w ostatnich tygodniach jego aktywność w Sejmie znacząco spadła. Paweł Kukiz pokusił się nawet o stwierdzenie, że posła od pół roku nie widziano w sejmowych ławach. - Oj, Paweł wie, dlaczego nie bywałem w Sejmie. To trochę nieeleganckie było - skomentował Stanisław Tyszka.