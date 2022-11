Tak rozbawionego Andrzeja Dudy dawno nie widzieliśmy. Prezydent nie krył emocji

W Sharm El–Sheikh w Egipcie trwa 27. konferencja COP27 poświęcona zmianom klimatycznym. Dyskusja ponad 100 szefów państw i rządów, w której bierze udział Andrzej Duda koncentruje się na potrzebach i zobowiązaniach finansowych, w tym na kształtowaniu narzędzi potrzebnych do reakcji na szkody, jakie powstają w związku ze zmianami klimatu.

Andrzej Duda w Egipcie o zmianach klimatycznych

W trakcie jednej z sesji plenarnych polski prezydent wygłosił specjalne przemówienie. – Polska osiągnęła przyjęte cele ograniczenia emisji gazów do 2020 r., aktywnie rozwija system odnawialnych źródeł energii oraz program niskoemisyjnej cywilnej energetyki jądrowej. Promuje elektromobilność i efektywność energetyczną, rozwija nowe technologie. Działa aktywnie po to, by sprostać postawionym nam wszystkim celom – podkreślał Andrzej Duda.

Głowa państwa wspomniała również o dramatycznych skutkach wojny w Ukrainie. – Napaść Rosji na Ukrainę wywołała olbrzymie problemy na rynku energetycznym. My na szczęście zdążyliśmy zbudować interkonektory, alternatywne źródła dostaw gazu, mamy Baltic Pipe. Gdy Rosja zakręciła kurki gazowe, byliśmy w stanie zabezpieczyć się sami. To także budowanie bezpieczeństwa i realizacja polityki Trójmorza. Jesteśmy zabezpieczeni energetycznie dzięki współpracy – zapewniał Andrzej Duda.

Rozbawiony Andrzej Duda

Pomiędzy sesjami plenarnymi prezydent Polski rozmawiał m.in. z prezydentem Kenii Williamem Ruto oraz prezesem Microsoft Corporation Bradem Smithem. Spotkał się także z przywódcami Słowenii, Łotwy i Rumunii. Kamery uchwyciły niecodzienne zachowanie Andrzeja Dudy. Na nagraniach, które trafiły do sieci widać, że polityk jest wyraźnie rozbawiony. Niestety nie wiadomo, co wywołało u głowy państwa tak emocjonalną reakcję.

