Tyszka odszedł z Kukiz'15. Żuk: To kolejny cios dla Pawła

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Odejście Stanisława Tyszki z klubu Kukiz’15 zapewne nie było dla pana wielkim zaskoczeniem.



Stanisław Żuk: Było. Nie chcę wchodzić w szczegóły i relację Pawła Kukiza ze Stanisławem Tyszką, ich ustaleń przy tworzeniu ruchu Kukiz’15, ale jest żal. Szkoda, że w tak trudnym okresie Stanisław odchodzi od nas. Wiele wnosił pod względem merytorycznym, przygotowywał ustawy, był współtwórcą programu ruchu Kukiz’15.

Jestem dojrzałym człowiekiem, ale posłem pierwszy raz, może nie wszystkie sygnały zdołałem wyłapać.

Jak na to zareagował Paweł Kukiz?

Znalazł się w sytuacji, której sobie nie wymarzył. Bo nie tak widział końcówkę kadencji. Znamy się dłużej i nie mogę pojąć, dlaczego ludzie, bliscy współpracownicy – którzy niegdyś się do niego przyczepili – zaczęli go opuszczać.

W polityce nie ma przyjaźni, co chyba pana nie dziwi.

Jestem starej daty, dlatego mam żal do tych ludzi, że wykorzystali dobroć i charyzmę Pawła, by załapać się na listy, a potem życie poukładali po swojemu, zostawiając go samego na placu boju. Agnieszka Ścigaj była niezwykle ceniona przez Pawła za pracowitość i to, że dobrze prezentowała nas w Sejmie. Dziś jest panią minister, przygarniętą do rządu pod nadzorem posła Girzyńskiego. Jak widać, ludzie dla karier politycznych, ministerialnych zrobią wszystko.