Postęp w sprawie KPO? Wiceszefowa KE mówi o „kroku we właściwym kierunku”

W środę 9 listopada minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą. Ich rozmowa miała dotyczyćKPOi jak zaznaczyła później na Twitterze komisarz, może być oceniana pozytywnie.

Vera Jourova: Odbyliśmy konstruktywną dyskusję

„Odbyliśmy konstruktywną dyskusję z polskim ministrem do spraw Unii Europejskiej Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. Rozmawialiśmy o niezależności sądownictwa w Polsce, zwłaszcza w kontekście sądowych kamieni milowych w KPO” – pisała europolityk w mediach społecznościowych.

„To był krok w dobrym kierunku i nie mogę doczekać się kontynuacji dialogu. Kamienie milowe, na które zgodził się polski rząd, muszą zostać spełnione w całości. Jesteśmy gotowi wspierać polskie wysiłki, zmierzające do osiągnięcia tego celu” – oświadczyła Jourova w drugiej części swojego komunikatu.

Wizyta ministra Szynkowskiego w Brukseli. Kompromis z UE możliwy?

W poniedziałek 7 listopada radio RMF FM informowało, że minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk przyjedzie w środę do Brukseli. Minister oprócz komisarz ds. praworządności Very Jourovej miał spotkać się także z komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Rozmowy miały dotyczyć jednego z „kamieni milowych” – kwestii niezależności sądownictwa.

Wartość KPO to 36 miliardów euro

Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską na początku czerwca, tuż po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji Ustawy o Sądzie Najwyższym. Na jej mocy m.in.została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, którą zastąpiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Wartość KPO wynosi łącznie 36 miliardów euro. Na te kwotę składa się 23,9 miliardów dotacji oraz 11,5 miliardów pożyczek.

