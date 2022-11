Plan PiS może upaść już na starcie. „Nie zmienia się konstytucji z tymi, co łamią konstytucję”

Politycy PiS złożyli w środęprojekt ustawy zmieniający konstytucję w sprawie ograniczenia immunitetów.– Za popełnione pospolite przestępstwa przez parlamentarzystów nie będzie potrzebna zgoda Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności – poinformował w Sejmie poseł Marek Ast. Jak dodał, zmiany „mają dotyczyć zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów”.

Jednak ustawę o zmianie konstytucji Sejm uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. PiS takiej większości nie ma ani w Sejmie, ani w Senacie, więc będzie potrzebował głosów opozycji.

Wszystko wskazuje na to, że pomysłu rządzących nie poprze Lewica. „Nie zmienia się konstytucji z tymi, co łamią konstytucję. Z PiSem Lewica konstytucji nie zmienia!” – oświadczyła Wanda Nowicka. W podobnym tonie wypowiedział się Sekretarz Generalny PO Marcin Kierwiński. „Zmieniać z Kaczyńskim konstytucję to tak samo, jak pilnować banku z kasiarzem” – napisał.

Tusk reaguje na inicjatywę PiS. „Nie radzą sobie z problemami”

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zaznaczał w Sejmie, że proponowane zmiany „wymagały czasu, dyskusji i dużej pracy legislatorów”. – Jest jeszcze trochę czasu do wyborów, wiec powinniśmy energicznie zająć się tym projektem po Nowym Roku – zapowiedział. – Senatorowie PiS czekają na to, aby projekt znalazł się w Senacie, bo w tej Izbie jest on szczególnie nadużywany przez Marszałka Tomasza Grodzkiego. To moment sprawdzający dla wszystkich elit politycznych – dodawał senator Marek Pęk.

Do zapowiedzi polityków PiS odniósł się również Donald Tusk.– Skoro nie radzą sobie ze wszystkimi problemami, które są problemami polskich rodzin, wpadli na pomysł, że będą zmieniać konstytucję –mówił podczas spotkania w Płocku.– To operacja bardzo przemyślana, ludzie nie chcą, żeby były immunitety. Pan Ziobro jest prokuratorem, to pan Ziobro będzie decydował, wobec kogo można zastosować areszt i to może być lider opozycji albo sędzia, albo senator, albo marszałek Senatu – kontynuował.

Tusk zaznaczył jednak, że nie jest „zwolennikiem immunitetu formalnego”. – Ale intuicja mi mówi, że coś za blisko kampanii wyborczej sobie to wykombinowali – ocenił.

