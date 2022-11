Wiceminister odpowiedział wiceministrowi. „Dlaczego Ziobro naraża Polskę?”

Solidarna Polska poinformowała w środę, że przygotowała projekt ustawy, która czasowo zawiesza funkcjonowanie systemu ETS w Polsce. Zdaniem Zbigniewa Ziobry to „odciąży budżety polskich rodzin w pierwszej kolejności”. Minister sprawiedliwości przekonywał w Sejmie, że polska gospodarka „co roku traci z tego tytułu około 40 mld zł”. I uprawnienia do emisji CO2 kosztują „znacznie więcej” niż program 500 plus.

Twarzą tego projektu jest również Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu z ramienia Solidarnej Polski, który po konferencji zamieścił na Twitterze krótkie nagranie. „Jedna godzina pracy Bełchatowa to 1 mln 200 tys. zł kosztów za ETS.Każda rodzina płaci ponad 1200 zł za podatek w rachunkach. Z Polski wypływa ok. 20 mld zł, tyle zarabiają banki” – przekonywał. „Solidarna Polska proponuje zawieszenie europejskiego haraczu!” – stwierdził.

Jak się okazuje, krytyków tego pomysłu nie trzeba szukać daleko. Ozdobie odpowiedział bowiem drugi wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska, który obecnie jest politykiem PiS. „Czy Solidarna Polska chce wyprowadzić Polskę z UE?” – zapytał. „Jednostronne odejście od polityki klimatycznej UE nie jest możliwe! Dlaczego Zbigniew Ziobro naraża Polskę na kolejny poważny konflikt z Unią Europejską? Zmiany systemu ETS można dokonać wyłącznie na poziomie wszystkich państw członkowskich” – podkreślił. Nie doczekał się jednak odpowiedzi od Jacka Ozdoby.

Ozdoba przekonywał, że jest proste rozwiązanie

Podczas konferencji w Sejmie Ozdoba przekonywał, że w bardzo „prosty” sposób da się zawiesić funkcjonowanie europejskiego systemu ustawą polskiego parlamentu. – Są podstawy wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wskazał. – Polska znalazła się w sytuacji stanu przedzawałowego jeśli chodzi o kwestie związane z energetyką (...). Prawo europejskie pozawala na niestosowanie wszystkich przepisów w sytuacji kiedy mamy do czynienia co najmniej z bezpieczeństwem. Mam nadzieję, że inne kraje pójdą w ślad za Polską – dodał wiceminister klimatu.

