Duda: W historii jednym z największych zagrożeń był imperializm rosyjski. Dziś on się odrodził

Z wizytą w Warszawie przebywa prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Dziś wraz z delegacją wziął udział m.in. w obradach polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej. Jutro będzie także gościem oficjalnych obchodów święta niepodległości.

– Przed nami bardzo szczególny dla Polaków moment. Jutro 11 listopada, obchody święta niepodległości, które jednocześnie kończą obchody stulecia odzyskania niepodległości. Obecność naszych przyjaciół z Litwy ma ogromne znaczenie dla budowania sąsiedzkich więzi. Pokazuje to, że oba narody mają ogromne przeświadczenie do samostanowienia, ale też szanują i bronią niepodległości i suwerenności innych. Obecność pana prezydenta to także gest wsparcia dla walki naszych sąsiadów z Ukrainy – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wskazał także, że dziś jednym z największych zagrożeń dla regionu jest to, co było problemem od bardzo dawna, co pokazuje historia.

– Wiemy z naszych dziejów, że zawsze jednym z największych zagrożeń był imperializm rosyjski. Dziś on się odrodził, chce sobie podporządkowywać inne państwa. Dlatego stajemy twardo w obronie Ukrainy i staramy się ją wspierać zarówno przez nasze działania dyplomatyczne wraz z panem prezydentem, ale także przez pomoc, którą staramy się organizować, pomoc militarną, ale także działanie w sprawie sankcji na Rosję – powiedział prezydent. – Dobitnym dowodem rosyjskie imperialnej pychy i żarłoczności był atak Rosji na Ukrainę, który odbył się w lutym – dodał.

– Rozmawialiśmy także o współpracy w zakresie energii elektrycznej, ale także kwestiach militarnych. Pojawił się temat ataku hybrydowego, który był przeprowadzany reżim Białorusi przy pomocy migrantów ze wschodu. Broniliśmy wtedy swojej granicy zarówno my, jak i Litwini. Jest zagrożenie, że do podobnego zagrożenia mogłoby dojść na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Mamy takie sygnały, stąd wzmocnienie tej granicy, które konsekwentnie realizujemy – powiedział Andrzej Duda.

Za zaproszenie w tak szczególnym dla Polski terminie podziękował prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który przyznał, że bardzo cieszy się nie tylko z doskonałych relacji osobistych z prezydentem Andrzejem Dudą, ale także z bardzo dobrych relacji między Litwą a Polską.

– Wizyta w Polsce zawsze jest dla mnie jak wizyta u przyjaciół. Nasze dyskusje z prezydentem zawsze są bardzo przyjazne i bardzo szczere. Wiele rzeczy widzimy w tych samych kolorach. Imponuje mi bardzo twarda postawa prezydenta i polskiego rządu – powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

Prezydent Litwy przyznał, że duża część rozmowy i obrad Rady Prezydenckiej poświęcona była sytuacji w Ukrainie.

– Od samego początku wojny w Ukrainie, byliśmy całym sercem z ukraińskim narodem. Nigdy nie sądziliśmy, że będzie to tak krwawa wojna i Ukraińcy poniosą tyle strat w obronie swojej wolności – dodał prezydent Litwy. – Wojna w Ukrainie powinna się zakończyć, agresor powinien opuścić jej terytorium. Kreml na razie tego nie rozumie, dlatego cały świat powinien wspierać Ukrainę w sposób militarny i gospodarczy, aby jak najszybciej ta wojna została zakończona zwycięstwem – powiedział.

Spotkanie polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej

Wcześniej odbyły się obrady polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej pod przewodnictwem Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy. W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział także Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także wiceministrowie Arkadiusz Mularczyk i Marcin Ociepa.

– Przed chwilą zakończyliśmy spotkanie rady utworzonej przed rokiem. Omówiliśmy najważniejsze kwestia naszej współpracy bilateralnej, ale także kwestii bezpieczeństwa, w tym także wsparcia dla Ukrainy. Mamy nadzieję, że dojdzie do kolejnego spotkania Trójkąta Lubelskiego wraz z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim. Rozmawialiśmy także o kwestii interkonektora gazowego między Polską a Litwą, a także dostępu do magazynów gazowych na Łotwie – powiedział prezydent Andrzej Duda.

