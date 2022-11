Ziobro na jednej demonstracji z Tuskiem? „Powinien iść w marszu w Berlinie”

Ulicami Warszawy przechodzi Marsz Niepodległości. Uczestnicy demonstracji wyruszyli z ronda Dmowskiego. Przechodzą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. W tłumie powiewają biało-czerwone flagi, odpalono także liczne race i świece dymne. Na manifestacji pojawiło się wielu polityków Solidarnej Polski m.in. Janusz Kowalski, Patryk Jaki, Jacek Ozdoba, a także Zbigniew Ziobro.

Galeria:

Marsz Niepodległości w Warszawie na zdjęciach

Zbigniew Ziobro o Marszu Niepodległości

– Dzisiaj jest wielu takich, którzy zapominają o tym, że niepodległość, suwerenność, nie są dane raz na zawsze, że są realne zagrożenia na horyzoncie – stwierdził minister sprawiedliwości w rozmowie z Wirtualną Polską.

Polityk nie szczędził gorzkich słów pod adresem Unii Europejskiej. – Są tacy, którym nie przeszkadza to, że Niemcy chcą budować jedno państwo europejskie pod swoim przywództwem. Przyjmują to wręcz z zadowoleniem. Są tacy, których nie razi to, że Unia Europejska na skutek nacisków Berlina blokuje w sposób bezprawny środki finansowe należne Polsce, ale wręcz do tego zachęcają i tego żądają – komentował dodając, że w takiej sytuacji jest bardzo trudno o to, aby tych ludzi łączyły idee i wartości bliskie polskim patriotom, którzy gromadzą się na marszu 11 listopada

Zbigniew Ziobro o Donaldzie Tusku

Lider Solidarnej Polski został zapytany przez dziennikarza, czy wziąłby udział we wspólnej demonstracji z Donaldem Tuskiem. – Chrześcijanie zakładają, że każdy może zgrzeszyć, bić się w piersi i nawrócić. Mam nadzieję, że Donald Tusk kiedyś się nawróci, bo dziś powinien iść raczej w marszu niepodległości – nie wiem, czy taki jest, ale pewnie jest organizowany – w Berlinie – odparł Zbigniew Ziobro.

Według ministra sprawiedliwości „cała droga polityczna szefa Platformy Obywatelskiej a zwłaszcza pięć lat służby z rekomendacji Angeli Merkel w Brukseli pokazuje, że on załatwiał tam sprawy ważne dla Niemiec, a nie dla Polski”.

Czytaj też:

Incydent podczas Marszu Niepodległości. Policja wyniosła kilka osóbCzytaj też:

NA ŻYWO: Marsz Niepodległości. Młodzież Wszechpolska spaliła flagę Strajku Kobiet