Tusk kontra Morawiecki na antenie TVP? Polacy są mocno podzieleni

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec informował, że Donald Tusk otrzymał zaproszenie do programu TVP Info z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Propozycja debaty została przez PO odrzucona. Grabiec stwierdził, że było to „desperackie zaproszenie”. Jednocześnie rozgorzała jednak dyskusja czy Tusk powinien debatować z Morawieckim, a jeśli tak, to czy debata powinna się odbyć w TVP.

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, czy ich zdaniem Tusk powinien wziął udział w debacie z Morawieckim na antenie TVP. Jak się okazuje, aż dwie trzecie ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej (32,8 proc. wskazało „zdecydowanie tak”, a 30,4 proc. „raczej tak”). Przeciwnego zdania było 27,2 proc. badanych. 9,6 proc. nie miało na ten temat zdania.

Czy Tusk powinien iść do TVP? Zaskakująca odpowiedź zwolenników opozycji

Wyraźnie różnice w nastawieniu respondentów widać przy uwzględnieniu preferencji wyborczych. Spośród zwolenników PiS aż 82 proc. badanych uznało, że Tusk powinien iść do TVP debatować z Morawieckim. Przeciwko opowiedziało się zaledwie 11 proc. Co ciekawe, również wśród wyborców opozycji również więcej było zwolenników wizyty Tuska w TVP. 25 proc. respondentów wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 30 proc. „raczej tak”. Łącznie „za” była ponad połowa. Przeciwko było łącznie 27 proc. wyborców opozycji

W badaniu zapytano również, czy TVP jest miejscem, które gwarantuje obiektywną debatę Tuska i Morawieckiego. „Ponad połowa wszystkich uczestników badania uznała, że studio TVP nie jest odpowiednie na takie starcie” – czytamy dalej. Tu podział między wyborcami opozycji a PiS widać jeszcze wyraźniej, bowiem aż 84 proc. zwolenników opozycji uznało, że TVP nie powinna być gospodarzem bezstronnej debaty liderów, a 81 proc. wyborców Pi uznało przeciwnie – stwierdzili, że TVP gwarantuje obiektywną debatę. 18 proc. było przeciwnego zdania,

„Badanie przeprowadzono w dniach 4-5 listopada 2022 r. metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków” – informuje WP.

